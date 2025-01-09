Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 2,5 секунды
Кубок мира по биатлону-2024/25
4-й этап
Оберхоф, Германия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20.24,1
2. Анамария Лампич (Словения) – 2,5
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 23,9
4. Эльвира Оберг (Швеция) – 32,6
5. Лу Жанмонно (Франция) – 34,4
6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 35,3
7. Пола Боте (Франция) – 40,9
8. Жанна Ришар (Франция) – 41,2
9. Ида Лиен (Норвегия) – 42,3
10. Милена Тодорова (Болгария) – 45,8
Скорострельность
1. Эми Басерга (Швейцария) – 50,9 (1)
2. Пола Боте (Франция) – 52,1 (0)
3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 53,2 (1)
4. Полона Клеменчич (Словения) – 54,3 (4)
5. Селина Гротиан (Германия) – 55,5 (1)
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 57,2 (3)
7. Лотте Лие (Бельгия) – 57,3 (2)
8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 57,5 (5)...
14. Милена Тодорова (Болгария) – 1.01,1 (1)...
48. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.12,2 (1)
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