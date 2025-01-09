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Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 2,5 секунды

Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25

4-й этап

Оберхоф, Германия

Женщины

Спринт

Лыжный ход 

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20.24,1 

2. Анамария Лампич (Словения) – 2,5

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 23,9 

4. Эльвира Оберг (Швеция) – 32,6

5. Лу Жанмонно (Франция) – 34,4

6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 35,3

7. Пола Боте (Франция) – 40,9 

8. Жанна Ришар (Франция) – 41,2

9. Ида Лиен (Норвегия) – 42,3

10. Милена Тодорова (Болгария) – 45,8 

Скорострельность

1. Эми Басерга (Швейцария) – 50,9 (1)

2. Пола Боте (Франция) – 52,1 (0)

3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 53,2 (1)

4. Полона Клеменчич (Словения) – 54,3 (4)

5. Селина Гротиан (Германия) – 55,5 (1)

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 57,2 (3)

7. Лотте Лие (Бельгия) – 57,3 (2)

8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 57,5 (5)...

14. Милена Тодорова (Болгария) – 1.01,1 (1)...

48. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.12,2 (1)

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Спортс’‘
logoАнамария Лампич
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖанна Ришар
logoМарен Киркеэйде
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
Пола Боте
logoЭльвира Оберг
logoИда Лиен
logoМилена Тодорова
logoсборная Болгарии жен
logoКубок мира по биатлону
спринт (жен)
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Франции жен
logoсборная Швеции жен
logoЛотте Лие
logoСелина Гротиан
logoЛена Хекки-Гросс
logoПолона Клеменчич
logoЭми Басерга
logoАнна-Карин Хейденберг
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