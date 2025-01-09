Кубок мира. Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте, Лампич уступила 2,5 секунды

Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на Кубке мира в Оберхофе.

Кубок мира по биатлону-2024/25 4-й этап Оберхоф, Германия Женщины Спринт Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 20.24,1 2. Анамария Лампич (Словения) – 2,5 3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 23,9 4. Эльвира Оберг (Швеция) – 32,6 5. Лу Жанмонно (Франция) – 34,4 6. Ингрид Ланмарк Тандревольд (Норвегия) – 35,3 7. Пола Боте (Франция) – 40,9 8. Жанна Ришар (Франция) – 41,2 9. Ида Лиен (Норвегия) – 42,3 10. Милена Тодорова (Болгария) – 45,8 Скорострельность 1. Эми Басерга (Швейцария) – 50,9 (1) 2. Пола Боте (Франция) – 52,1 (0) 3. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 53,2 (1) 4. Полона Клеменчич (Словения) – 54,3 (4) 5. Селина Гротиан (Германия) – 55,5 (1) 6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 57,2 (3) 7. Лотте Лие (Бельгия) – 57,3 (2) 8. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 57,5 (5)... 14. Милена Тодорова (Болгария) – 1.01,1 (1)... 48. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 1.12,2 (1)