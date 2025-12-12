Жанмонно одержала 13-ю победу в карьере, у Киркеэйде – 4-й подиум, у Магнуссон – 5-й
Французская биатлонистка Жанмонно одержала 13-ю победу в карьере.
Французская биатлонистка Лу Жанмонно выиграла спринт на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Это 13-я победа в ее карьере. Всего у француженки 26 подиумов (13-6-7).
Второе место заняла норвежка Марен Киркеэйде. На ее счету 4 подиума (0-3-1).
Третьей стала Анна Магнуссон из Швеции. Она поднялась на пьедестал в 5-й раз в карьере (1-1-3).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
