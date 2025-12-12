Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Киркеэйде проиграла 6 секунд, Жанмонно – 8
Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.
Кубок мира по биатлону-2025/26
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Женщины
Спринт
Лыжный ход
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.47,7
2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 5,9
3. Лу Жанмонно (Франция) – 8,0
4. Алина Стремоус (Молдова) – 20,9
5. Эльвира Оберг (Швеция) – 21,5
6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 28,0
7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29,8
8. Анна Магнуссон (Швеция) – 29,9
9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,1
10. Элла Халварссон (Швеция) – 30,4
Скорострельность
1. Ребекка Пасслер (Италия) – 44,5 (2)
2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 46,0 (1)
3. Александра Меркушина (Украина) – 46,4 (2)
4. Лиза Виттоцци (Италия) – 47,8 (2)
5. Доротея Вирер (Италия) – 48,1 (0)
6. Эла Север (Словения) – 48,4 (3)...
11. Анна Магнуссон (Швеция) – 50,9 (0)...
27. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 54,8 (1)...
76. Лу Жанмонно (Франция) – 1.04,4 (0)