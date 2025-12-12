  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Киркеэйде проиграла 6 секунд, Жанмонно – 8
5

Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Киркеэйде проиграла 6 секунд, Жанмонно – 8

Французская биатлонистка Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в спринте на КМ.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2025/26

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Женщины

Спринт

Лыжный ход

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.47,7

2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 5,9

3. Лу Жанмонно (Франция) – 8,0

4. Алина Стремоус (Молдова) – 20,9

5. Эльвира Оберг (Швеция) – 21,5

6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 28,0

7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29,8

8. Анна Магнуссон (Швеция) – 29,9

9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,1

10. Элла Халварссон (Швеция) – 30,4

Скорострельность

1. Ребекка Пасслер (Италия) – 44,5 (2)

2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 46,0 (1)

3. Александра Меркушина (Украина) – 46,4 (2)

4. Лиза Виттоцци (Италия) – 47,8 (2)

5. Доротея Вирер (Италия) – 48,1 (0)

6. Эла Север (Словения) – 48,4 (3)...

11. Анна Магнуссон (Швеция) – 50,9 (0)...

27. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 54,8 (1)...

76. Лу Жанмонно (Франция) – 1.04,4 (0)

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’’
logoЮлия Таннхаймер
logoЛу Жанмонно
logoАлина Стремоус
logoХохфильцен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЛиза Виттоцци
logoсборная Франции жен
logoАнна Магнуссон
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Италии жен
logoЭльвира Оберг
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Молдовы жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoсборная Швеции жен
logoсборная Норвегии жен
спринт (жен)
logoсборная Германии жен
logoЭлла Халварссон
logoсборная Швейцарии жен
logoАлександра Меркушина
logoсборная Словении жен
logoЭла Север
logoРебекка Пасслер
logoсборная Украины жен
logoЛена Хекки-Гросс
logoДоротея Вирер
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Главные новости
Расписание второго этапа Кубка мира по биатлону в Хохфильцене
вчера, 05:55
Кубок IBU. Боте, Гальмас Полен, Энафф, Скоттхайм, Кебингер, Бертран, Нильссон, Шово пробегут гонку преследования
вчера, 19:54
Кубок IBU. Леве, Лежен, Гигонна, Патюрель, Калкенберг, Жакоб, Реес, Кюн выступят в гонке преследования
вчера, 19:50
Кубок мира. Жанмонно, Киркеэйде, Магнуссон, Вирер, Басерга, Бене, Фойгт, Вайдель, Кноттен выступят в гонке преследования
вчера, 19:46
Кубок мира. Эстафета. Ботн и Лагрейд побегут за Норвегию, Фийон-Майе и Перро – за Францию, Понсилуома и Самуэльссон – за Швецию
вчера, 19:22
Кубок России. Поварницын, Бажин, Халили, Бабиков, Корнев, Сидоров, Латыпов, Серохвостов, Логинов пробегут масс-старт
вчера, 19:19
Кубок России. Шевченко, Метеля, Казакевич, Коваленко, Резцова, Гришина Фролова выступят в масс-старте
вчера, 19:02
«Мы поговорили, но это останется между нами». Жюлия Симон о взаимоотношениях в сборной Франции после скандала
вчера, 17:47
Кубок мира. Эстафета. Халварссон, Фиалкова, Брезаз-Буше, Киркеэйде были быстрейшими на этапах, у Швеции – лучший общий ход
вчера, 15:10
⚡ Кубок мира. Женская сборная Швеции победила в эстафете, Норвегия – 2-я, Германия – 3-я, Франция – 6-я
вчера, 14:24
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция лидирует, Франция – 2-я, Чехия – 3-я
вчера, 15:35
Кубок наций (жен). Франция лидирует в зачете, Швеция – 2-я, Норвегия – 3-я
вчера, 15:32
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Перро лидирует, Джакомель – 2-й, Ботн – 3-й
вчера, 12:09
Кубок мира. Зачет спринтов. Магнуссон лидирует, Жанмонно – 2-я, Киркеэйде – 3-я
12 декабря, 15:37
Кубок наций. Норвегия лидирует в зачете, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
12 декабря, 12:54
Кубок мира. Зачет спринтов. Ботн лидирует, Джакомель – 2-й, Перро – 3-й
12 декабря, 12:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Хаузер идет первой, Минккинен – 2-я, Магнуссон – 3-я
7 декабря, 13:22
Кубок IBU. Боте победила в спринте, Стремоус – 2-я, Гальмас Полен – 3-я
4 декабря, 10:53
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Ботн лидирует, Ульдал – 2-й, Самуэльссон – 3-й
3 декабря, 16:47
Кубок мира. Зачет индивидуальных гонок. Вирер лидирует, Лейнамо – 2-я, Бене – 3-я
2 декабря, 16:52