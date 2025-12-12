Кубок мира. Спринт. Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне, Киркеэйде проиграла 6 секунд, Жанмонно – 8

Французская биатлонистка Брезаз-Буше была быстрейшей на лыжне в спринте на КМ.

Французская биатлонистка Жюстин Брезаз-Буше показала лучший лыжный ход в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене. Кубок мира по биатлону-2025/26 2-й этап Хохфильцен, Австрия Женщины Спринт Лыжный ход 1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 17.47,7 2. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 5,9 3. Лу Жанмонно (Франция) – 8,0 4. Алина Стремоус (Молдова) – 20,9 5. Эльвира Оберг (Швеция) – 21,5 6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 28,0 7. Ингрид Тандревольд (Норвегия) – 29,8 8. Анна Магнуссон (Швеция) – 29,9 9. Лиза Виттоцци (Италия) – 30,1 10. Элла Халварссон (Швеция) – 30,4 Скорострельность 1. Ребекка Пасслер (Италия) – 44,5 (2) 2. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 46,0 (1) 3. Александра Меркушина (Украина) – 46,4 (2) 4. Лиза Виттоцци (Италия) – 47,8 (2) 5. Доротея Вирер (Италия) – 48,1 (0) 6. Эла Север (Словения) – 48,4 (3)... 11. Анна Магнуссон (Швеция) – 50,9 (0)... 27. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 54,8 (1)... 76. Лу Жанмонно (Франция) – 1.04,4 (0)