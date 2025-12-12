IBU рассмотрит рекомендацию МОК по допуску российских спортсменов к юниорским соревнованиям

IBU рассмотрит рекомендацию МОК по допуску российских спортсменов-юниоров.

Международный союз биатлонистов (IBU) рассмотрит рекомендацию исполкома Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских и белорусских спортсменов-юниоров к международным соревнованиям.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу IBU.

«IBU принял к сведению рекомендацию исполнительного комитета МОК и рассмотрит ее. Как ясно указал МОК, применение этих рекомендаций зависит от регламента каждой международной федерации.

Таким образом, на данный момент позиция IBU, за которую демократическим путем проголосовал конгресс организации, остается в силе», – заявили в пресс-службе IBU.

