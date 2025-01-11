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Губернатор Рязанской области: «Рассчитываем, что Гонка чемпионов станет ежегодным событием. Мы все для этого сделаем»

Губернатор Рязанской области хочет сделать Гонку чемпионов ежегодным событием.

Первая ТЕХНОНИКОЛЬ Гонка чемпионов прошла в Рязани с 4 по 5 января. 

— Как и большинство жителей России, я поклонник биатлона с детства. Очень необычно увидеть это вживую, как все организовано, какая большая команда работает над тем, чтобы мы могли посмотреть гонки. Невероятно приятно и интересно увидеть вживую спортсменов такого уровня. Что они показывают, это запредельно.

Еще несколько лет назад там, где мы сейчас находимся, буквально ничего не было. Сейчас мы видим прекрасную суперсовременную трассу со всей необходимой инфраструктурой. Здесь действует и школа. В Рязанской области уже 18 тысяч человек занимаются лыжными гонками и биатлоном, даем результаты, наша школа — одна из лучших в ЦФО. Уверен, что скоро мы увидим и спортсменов мирового уровня.

— Гонка Чемпионов в Рязани — история всерьез и надолго?

— Безусловно, мы над этим работаем и рассчитываем, что дальше у нас будет больше интересных гонок. Рассчитываем, что Гонка Чемпионов станет ежегодным событием. Мы все для этого сделаем, — сказал Павел Малков. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
Гонка чемпионов (Рязань)
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