Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
Александр Логинов рассказал, почему пропускает этап Кубка России в Рязани.
«В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать.
Сегодня ухудшений не было, поэтому вышел потренироваться.
В суперспринте меня нет шансов увидеть. По понятным причинам после перелома руки у меня есть недостаток стрелкового навыка, и формат гонки немного не мой. Надо понимать, что в этом формате буду проигрывать.
Лучше потренироваться и бежать уже в Рыбинске в полном объеме, — сказал Логинов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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