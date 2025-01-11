  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»
0

Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»

Александр Логинов рассказал, почему пропускает этап Кубка России в Рязани.

«В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать.

Сегодня ухудшений не было, поэтому вышел потренироваться.

В суперспринте меня нет шансов увидеть. По понятным причинам после перелома руки у меня есть недостаток стрелкового навыка, и формат гонки немного не мой. Надо понимать, что в этом формате буду проигрывать.

Лучше потренироваться и бежать уже в Рыбинске в полном объеме, — сказал Логинов. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoМатч ТВ
logoКубок России
logoсборная России
logoАлександр Логинов
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бабиков – 2-й, Бажин – 3-й
1020 минут назад
❄️ Кубок России. Бажин победил в спринте, Латыпов – 2-й, Еремин – 3-й
9214 декабря 2024, 07:55
Серохвостов о том, как избегает болезней: «Живу один, если куда-то выхожу – в маске. Стараюсь никуда не ездить, контактирую с одними и теми же людьми»
311 декабря 2024, 12:36
Рекомендуем
Главные новости
Кубок России. Общий зачет. Латыпов лидирует, Бабиков – 2-й, Бажин – 3-й
1020 минут назад
Эдуард Латыпов: «Короткая гонка — это классно, не так устаешь, но по такой трассе она тоже забирает много сил. Для зрителей это плюс, динамично выглядит»
131 минуту назад
❄️ Кубок России. Латыпов победил в гонке преследования, Смольский – 2-й, Бажин – 3-й
4754 минуты назад
Эдуард Латыпов: «Профиль трассы в Рязани весьма своеобразен. Как по мне, он больше подходит для младших возрастов. С другой стороны, трасса не так проста, как кажется»
сегодня, 07:26
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
12сегодня, 06:07
Халили о том, что специально притормозил на финише квалификации «Гонки чемпионов»: «Это шоу-гонка с особым форматом, поэтому думаю, что такие вещи допустимы»
3сегодня, 05:16
Карим Халили: «В декабре у меня было две болезни подряд. Сейчас получилось немного восстановиться и пробежать лучше»
сегодня, 05:02
Кубок мира. Гонка преследования. Боте стартует 1-й, Киркеэйде – 2-й, Брезаз-Буше – 4-й, Жанмонно – 7-й, Симон – 12-й, Тандревольд – 15-й, Пройс – 28-й
5сегодня, 04:54
Кубок мира. Гонка преследования. Фийон-Майе стартует 1-м, Жаклен – 3-м, Ульдал – 5-м, Лагрейд – 6-м, Йоханнес Бо – 13-м, Тарьей Бо – 16-м, Самуэльссон – 20-м
2сегодня, 04:54
Кубок России. Гонка преследования. Плюснина стартует 1-й, Наталия Шевченко – 2-й, Дербушева – 3-й, Халили – 4-й, Смольская – 7-й, Резцова – 11-й
4сегодня, 04:54
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия лидирует, Франция отстает на 11 очков, Швеция – 3-я
2вчера, 15:20
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Жаклен вышел на 2-е место, Самуэльссон – 3-й
вчера, 15:11
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Минккинен – 3-я
9 января, 15:45
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
39 января, 15:42
Емерхонов о «Гонке чемпионов»: «Считаю, что все сделали классно. Биатлонисты завершили, потому что стрельба более непредсказуема, и все решалось на ней»
6 января, 18:47
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
66 января, 12:03
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Рекомендуем