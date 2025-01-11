Александр Логинов: «В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать»

Александр Логинов рассказал, почему пропускает этап Кубка России в Рязани.

«В пятницу утром увидел небольшое покраснение в горле, была заложенность носа, поэтому в такую дождливую и мокрую погоду решил не рисковать.

Сегодня ухудшений не было, поэтому вышел потренироваться.

В суперспринте меня нет шансов увидеть. По понятным причинам после перелома руки у меня есть недостаток стрелкового навыка, и формат гонки немного не мой. Надо понимать, что в этом формате буду проигрывать.

Лучше потренироваться и бежать уже в Рыбинске в полном объеме, — сказал Логинов.