Латыпов высказался о победе в укороченном пасьюте на Кубке России в Рязани.

«Впечатления, когда ты финишируешь с флагом, особенные. Получилось быстро и точно отработать на рубеже. Была одна ошибка, но по такой гонке это хороший результат.

На третьем рубеже был ветер, я стрелял немного тяжеловато, были паузы, потому что немного покачивало. На последний рубеж подошел спокойнее.

Короткая гонка — это классно, не так устаешь, но по такой трассе она тоже забирает много сил. Для зрителей это плюс, динамично выглядит. Рад, что пришло столько болельщиков посмотреть такую гонку, — сказал Эдуард Латыпов.