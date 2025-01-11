Эдуард Латыпов: «Профиль трассы в Рязани весьма своеобразен. Как по мне, он больше подходит для младших возрастов. С другой стороны, трасса не так проста, как кажется»
— Имеет ли смысл включать в биатлонный календарь этапы с такими трассами, как в Рязани?
— Конечно же, местный профиль весьма своеобразен. Как по мне, он больше подходит для младших возрастов. Для взрослых биатлонистов, мне кажется, нужен более тяжелый рельеф и значительные перепады высот.
С другой стороны, трасса не так проста, как кажется. Она по-своему коварна. При легком рельефе ты подсознательно настраиваешь себя на то, что будет легко бежать. А получается на деле совсем наоборот.
— То есть однозначно ответить сложно?
— Почему? Если посмотреть по анализу гонки, пульс здесь практически у всех самый высокий в сезоне, просто максимальный. Даже на тяжелых подъемах ни у кого такого пульса нет.
Ну и, кроме всего прочего, Рязань близко к Москве, больше болельщиков, которые могут приехать на гонки. Это ведь тоже здорово, когда бежишь при полных трибунах, — сказал Латыпов.
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