Серохвостов о том, как избегает болезней: «Живу один, если куда-то выхожу – в маске. Стараюсь никуда не ездить, контактирую с одними и теми же людьми»

Даниил Серохвостов рассказал, что делает для того, чтобы избежать болезней.

– Ты уже говорил, что по большей части прибавил в этом году, потому что не болел. А в прошлом сезоне, когда была одна болезнь за другой, не возникала мысль завершить карьеру? Не думал, что сам организм говорит, что профессиональный спорт не для тебя?

– Я болел не из-за того, что много тренировался. И не от того, что выступал в гонках. Я болел, потому что ходили вирусы. Летом, когда меня положили в больницу, просто какая-то инфекция была в организме, и я чувствовал себя так, будто чуть не умер. Может, температура 41 – это почти смерть, не знаю.

Я просто хотел бегать – и заболевал. Так мы с Каримом заболели гриппом, Настя Гореева (Халили) тоже заболела – то есть мы контактировали, и все вместе и заболели. После гриппа я более-менее восстановился, но все равно режим – гонка за гонкой – не давал полностью восстановиться.

Плюс из-за гриппа всплыли хронические болезни, вроде синусита. На Спартакиаде в Златоусте у меня как раз синусит начался, поэтому чувствовал себя так себе, но там у нас тоже вся гостиница болела.

Сейчас я понимаю, что, возможно, надо было просто что-то пропускать, не стартовать и готовиться к главным соревнованиям. Но тогда мне самому хотелось бегать. Сейчас я уже так не думаю.

– Для себя ты понял, что нужно делать, чтобы не повторилась прошлогодняя ситуация с болезнями?

– Я живу один. Если куда-то выхожу – в маске. Стараюсь никуда не ездить, контактирую с одними и теми же людьми. Не переодеваюсь с парнями в вакс-кабине, потому что есть возможность сделать это в другом месте. Пью витамины, которые рекомендует иммунолог, – сказал биатлонист.