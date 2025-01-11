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Плюснина о золоте в спринте: «Это моя первая победа на таком уровне. Хочу посвятить ее папе»

Биатлонистка Полина Плюснина посвятила победу в спринте своему отцу.

Спортсменка высказалась об условиях на этапе Кубка России в Рязани.

– Очень мягкая трасса, погода плюсовая. Самым тяжелым было в подъем идти – там узко, если с кем‑то еще попадаешь, то очень неудобно. На разминке трасса была получше, а под конец гонки она была очень разбита, из‑за этого было очень тяжело.

– Это ведь ваша первая победа в сезоне.

– Да, она и на таком уровне первая. Хочу посвятить ее своему папе, – сказала Плюснина в эфире «Матч ТВ». 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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Полина Плюснина
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