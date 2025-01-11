Плюснина о золоте в спринте: «Это моя первая победа на таком уровне. Хочу посвятить ее папе»
Биатлонистка Полина Плюснина посвятила победу в спринте своему отцу.
Спортсменка высказалась об условиях на этапе Кубка России в Рязани.
– Очень мягкая трасса, погода плюсовая. Самым тяжелым было в подъем идти – там узко, если с кем‑то еще попадаешь, то очень неудобно. На разминке трасса была получше, а под конец гонки она была очень разбита, из‑за этого было очень тяжело.
– Это ведь ваша первая победа в сезоне.
– Да, она и на таком уровне первая. Хочу посвятить ее своему папе, – сказала Плюснина в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем