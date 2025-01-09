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Кирилл Бажин: «У нас человек 7-8, я считаю, могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке»

Кирилл Бажин считает, что российские биатлонисты будут конкурентоспособны на КМ.

На данный момент россияне не допускаются до участия в Кубке мира.

–  Вообще следите за Кубком мира сейчас?

– Честно, да. В первый год отстранения я вообще ничего не смотрел, в прошлом году смотрел, как они на чемпионате мира выступают, в этом году уже начал смотреть Кубок мира. У нас есть свой уровень, но там ребята находятся где-то на другом уровне, и ты понимаешь, что нужно дорабатывать, тренироваться, подсматриваешь что-то.

Ту же стрельбу: я уже несколько раз говорил, что мы можем по стрельбе несколько там потеряться, когда приедем. Не все, но если мы резко туда придем, можем потеряться, потому что уровень качества и скорости стрельбы на Кубке мира выше, чем на Кубке России.

– Как думаете, если россиян вернут на Кубок мира в ближайшие сезоны, какие результаты биатлонисты смогут показать?

– Мы видим, как в этом году, например, Даниил (Серохвостов) добавил и бежал на всех соревнованиях, и, мне кажется, он на равных мог бы бороться за топ-3 чуть ли не в каждой гонке в таком состоянии.

Тяжело сравнивать, потому что здесь мы бежим все равно на равнине, а международная арена, Кубок мира – это всегда среднегорье. У всех состояние из-за этого разное, многие даже не бегали на соревнованиях в горах.

Да, смотря на Эдика (Латыпова), смотря на Антоху Смольского, на Даниила Серохвостова, можно сказать, что ребята будут высоко, но и мы в гонках моментами их обыгрываем, значит, у нас человек семь-восемь, я считаю, могут спокойно бороться за топ-15 Кубка мира в каждой гонке.

– А лично свою форму вы как оцените?

– Я понимаю, что в спринте, может быть, было бы тяжеловато бороться за топ-6, ха-ха, будем немного реалистами. Может быть, с первых гонок еще не все будет получаться, но верю, что за топ-15 или топ-20 точно можно бороться с хорошей быстрой стрельбой и с неплохими ногами.

С хорошей и быстрой стрельбой можно и за топ-10, наверное. В индивидуальной гонке, масс-старте, гонке преследования, где четыре рубежа, можно будет и за позиции чуть выше побороться, – сказал биатлонист Бажин, который сейчас занимает четвертое место в общем зачете Кубка России.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Советский спорт»
Кирилл Бажин
logoКубок мира по биатлону
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России
logoДаниил Серохвостов
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