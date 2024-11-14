В нашем биатлоне стартует сезон (после сентябрьского пролога на роллерах) – 16-17 ноября гонки в Ханты-Мансийске.

Чего ждать от третьего года в отстранении?

Суровый календарь – много стартов и новых турниров

Фактически сезон начался еще в сентябре – этапом Кубка Содружества и летним чемпионатом России. И вот через два месяца первые снежные старты – в Международной лиге клубного биатлона (МЛКБ) в Хантах.

На этот раз МЛКБ хотя бы оправдает название – тут действительно клубы: в каждой команде двое мужчин и две женщины, составы собирали сами спортсмены, регион роли не играл.

15 команд пробегут масс-старты и смешанные эстафеты, а по итогам баллы подсчитают в общий зачет и наградят лучших. Призовые в детище Алексея Нуждова мощные – миллион рублей за победу. Плюс еще и тренерам достанется – по 100 тысяч вручат каждому, чей спортсмен занял место с 1 по 10-е.

Вся международность вновь упирается в соперничество России и Беларуси – другие страны привезти пока не удалось.

Этап всего один, как и год назад – сделали бы больше, но чересчур плотный календарь помешал. Этот сезон получится не длиннее прошлого, но его так нашпиговали гонками, что внедрить что-то еще нереально.

Что было год назад? Четыре этапа Кубка Содружества, пять этапов Кубка России, этап МЛКБ, Спартакиада и чемпионат России.

Теперь этапов КС и КР сразу по шесть, в январе «Гонка чемпионов» с лыжниками, когда-то в феврале (точных дат до сих пор нет) проведут чемпионат Союзного государства, ну и чемпионат России никуда не делся.

На старте биатлонисты плотно засядут в Хантах: тут и этап МЛКБ, и этап Кубка Содружества, а потом сразу два этапа Кубка России подряд. Дальше маршрут более менее привычный: Ижевск, Уфа, Раубичи, Сочи, Тюмень и Уват. Вернется Демино (там пятый этап КР и несколько гонок чемпионата России), а финиш сезона во второй раз увидим в Мурманске.

Полный календарь здесь .

Кто в составе?

В основе 32 человека – тут ничего не изменилось.

Мужчины: Антон Бабиков, Кирилл Бажин, Алексей Вагин, Роман Еремин, Иван Колотов, Александр Корнев, Эдуард Латыпов, Александр Логинов, Ильназ Мухамедзянов, Петр Пащенко, Виктор Плицев, Александр Поварницын, Даниил Серохвостов, Евгений Сидоров, Василий Томшин и Карим Халили.

Женщины: Анастасия Батманова, Анастасия Халили (Гореева), Тамара Дербушева, Наталья Дуркина (Гербулова), Анастасия Егорова, Ирина Казакевич, Елизавета Каплина, Валерия Каюмова, Лариса Куклина, Екатерина Мошкова, Кристина Резцова, Виктория Сливко, Полина Шевнина, Анастасия Шевченко, Наталия Шевченко и Юлия Шеллер.

В мужской команде две группы – Юрия Каминского и Сергея Башкирова. У женщин – группы Михаила Шашилова и Артема Истомина.

Плюс Карим Халили тренируется самостоятельно, Петр Пащенко готовится с юниорской командой, а Александр Логинов привычно идет к сезону в «Союзе трех биатлонистов» – вместе с Бабиковым и Поварницыным.

Все топы в строю, даже Логинов успел восстановиться

Для лидеров межсезонье вышло не самым простым, но до старта сезона добрались все.

Александр Логинов летом сломал руку на сборах, из-за чего пропустил сентябрьские гонки, но к ноябрю восстановился и заявлен на этап МЛКБ. Карим Халили повредил плечо на тренировке и не выступал на летнем чемпионате России, но сейчас тоже в порядке.

Даниил Серохвостов, несмотря на летние приключения (наступил на гвоздь и подхватил клеща), считает предсезонку удачной, потому что ни разу не угодил в больницу – инфекции стабильно смазывали ему прошлые сезоны. Но вот с мотивацией все равно сложно.

Эдуард Латыпов пытается исправлять проблемы со стрельбой, даже сменил ложу винтовки. Но пока стало только хуже – он провалил сентябрьский Кубок Содружества, собрав 17 промахов за три гонки. Но задачи перед ним все равно серьезные: по словам Юрия Каминского, цель – выигрывать каждый старт.

В женской сборной в обойме все, не будет разве что Ларисы Куклиной – Максим Максимов проговорился, что она ждет ребенка . Анастасия Халили поменяла винтовку, но ей, в отличие от Латыпова, это не слишком мешает – она сейчас лидирует в зачете КС.

Есть за кем последить из молодых. 20-летний Савелий Коновалов в прошлом сезоне несколько раз заезжал в десятку, 19-летний Леонид Кульгускин неожиданно взял бронзу в индивидуалке на чемпионате России. Плюс есть Денис Иродов, Андрей Остапий и Олег Домичек – они тоже не терялись по ходу сезона.

У женщин хороший год провели Юлия Шеллер (22 года), Кира Дюжева (22) и Анастасия Гришина (21). Отдельно стоит посмотреть за дебютным сезоном по взрослым у Виктории Метели (21) – она дважды была в двадцатке на Кубке Содружества в сентябре. Бонус – Метеля параллельно работает в модельном агентстве.

А что по призовым?

Самые серьезные – у МЛКБ: за победу дадут миллион, за второе место – 500 тысяч, за третье – 250.

На Кубке Содружества поскромнее, но и этапов в шесть раз больше: победитель получит 300 тысяч (белорусы – 370), серебряный призер – 270 (335), бронзовый – 240 (300). За победу в смешанной эстафете полагается 600 тысяч на команду, в обычной и сингл-миксте – 300.

На Кубке России цифры меньше: 70 тысяч за победу, 60 за второе место, 50 за третье и так далее. На чемпионате России ставки выше: 100, 85 и 70 тысяч соответственно.

Победителям Кубка Содружества вручат медали, покрытые 24-каратным золотом. Серебряные медали имеют никелевое покрытие, бронзовые – медное. За победу в общем зачете дадут 750 тысяч рублей. Ну и бонусы за Малые хрустальные глобусы по отдельным дисциплинам тоже полагаются – по 300 тысяч за каждый.

Победителям в рейтинге СБР впервые выплатят по миллиону, а лучшим молодым биатлонистам (до 23 лет) достанется по 500 тысяч.

А призовой фонд лыжно-биатлонной «Гонки чемпионов» – сразу 12 млн рублей. По возможностям заработать это явно самый щедрый сезон за время отстранения.

Ждете старт?

Фото: РИА Новости /Алексей Филиппов, Александр Вильф