Дмитрий Васильев: «Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, в десятке было бы несколько наших ребят»

Васильев считает, что российские биатлонисты попадали бы в десятку на Кубке мира.

Сегодня на этапе Кубка России в Ижевске прошли спринтерские гонки. Виктория Сливко и Кирилл Бажин одержали победы.

«Девчонки очень порадовали. Борьба была плотная до самого финиша. Особенно впечатлили Шевченко со Сливко. Виктория показала высочайший класс – перед финишным кругом отставала, но затем обогнала Наталью.

Что касается мужчин, там тоже получилась захватывающая гонка. Латыпов слишком долго стрелял – поэтому и стал лишь вторым. Видимо, дело в легком морозце, он помешал некоторым участникам.

В любом случае биатлон получился классным. Уровень очень приличный. Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, как минимум в десятке было бы несколько наших ребят.

А такие спортсмены, как Серохвостов или Сливко, могли бы легко претендовать на победу и медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев .