Дмитрий Васильев: «Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, в десятке было бы несколько наших ребят»
Сегодня на этапе Кубка России в Ижевске прошли спринтерские гонки. Виктория Сливко и Кирилл Бажин одержали победы.
«Девчонки очень порадовали. Борьба была плотная до самого финиша. Особенно впечатлили Шевченко со Сливко. Виктория показала высочайший класс – перед финишным кругом отставала, но затем обогнала Наталью.
Что касается мужчин, там тоже получилась захватывающая гонка. Латыпов слишком долго стрелял – поэтому и стал лишь вторым. Видимо, дело в легком морозце, он помешал некоторым участникам.
В любом случае биатлон получился классным. Уровень очень приличный. Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, как минимум в десятке было бы несколько наших ребят.
А такие спортсмены, как Серохвостов или Сливко, могли бы легко претендовать на победу и медали», – сказал двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев.
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