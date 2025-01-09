Йоханнес Бо переболел в Рождество: «Сейчас я немного изолировался от команды. Заказал себе транспорт и буду спать один»
Йоханнес Бо рассказал, что изолировался от команды из-за болезни.
Норвежский биатлонист и его партнеры по команде Эндре Стремсхайм и Вебьорн Сорум переболели во время Рождества. Перед началом Кубка мира в Оберхофе спортсмены соблюдают дистанцию и проводят время в отдельных комнатах.
«С моей формой пока не все ясно. Сейчас я немного изолировался от команды.
Нужно быть поосторожнее. В Рождество я старался не напрягаться и ждал, пока ситуация наладится. Но пока что она наладилась не на 100%.
Я заказал себе транспорт и буду спать один. Во второй половине дня рассчитываю получить положительные или отрицательные тесты» , – сказал пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира Йоханнес Бо.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: NRK
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