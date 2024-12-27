Йоханнес и Тарьей Бо подарили норвежским детям около 40 медалей с Кубка мира

Олимпийские чемпионы по биатлону Йоханнес и Тарьей Бо подарили свои медали детям в Норвегии по случаю празднования Рождества.

Награды достались 40 юным спортсменам, которые выступали на региональных соревнованиях в Ульсхайме – недалеко от Стрюна, родного города братьев Бо.

Йоханнес и Тарьей передали подарки с помощью своих родителей – Клемета и Аслауг. В частности, речь идет о медалях с этапов Кубка мира.

«Мы надеемся, что подарим детям воспоминания на всю жизнь и мотивируем их стать теми, за кого мы с Йоханнесом сможем поболеть, когда состаримся и будем сидеть на диване», – цитирует Тарьея Fondo Italia.

Йоханнесу 31 год, он пятикратный олимпийский чемпион и 20-кратный чемпион мира. 36-летний Тарьей – трехкратный победитель Олимпийских игр и 11-кратный чемпион мира. Оба биатлониста являются многократными победителями этапов КМ.