  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Братья Бо, Тандревольд, Лагрейд, Ульдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе
0

Братья Бо, Тандревольд, Лагрейд, Ульдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Братья Бо и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Оберхофе.

Гонки пройдут с 5 по 7 января. Из состава команды выбыл Ветле Шостад Кристиансен.

Сборная Норвегии

Мужчины

Йоханнес Бо

Тарьей Бо

Стурла Хольм Лагрейд

Эндре Стремсхайм

Вебьорн Сорум

Мартин Ульдал

Женщины

Юни Арнеклейв

Марен Киркеэйде

Каролине Кноттен

Ида Лиен

Гру Рандбю

Ингрид Тандревольд

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Союз биатлонистов Норвегии
logoЙоханнес Бо
logoМарен Киркеэйде
logoсборная Норвегии
logoКаролине Кноттен
logoГру Рандбю
logoЮни Арнеклейв
logoсборная Норвегии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
logoТарьей Бо
logoСтурла Хольм Лагрейд
logoКубок мира по биатлону
logoВебьорн Сорум
logoЭндре Стремсхайм
logoОберхоф
logoИда Лиен
logoМартин Ульдал
logoВетле Шостад Кристиансен
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Улдал вошел в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Анси, Тарьей Бо побежит только масс-старт, Тандревольд пропустит этап
3116 декабря, 12:06
Братья Бо, Лагрейд, Тандревольд, Рандбю и Сорум вошли в состав сборной Норвегии на первый этап Кубка мира
818 ноября, 12:19
Летний биатлон. Чемпионат Норвегии. Ботн и Кноттен победили в спринтах, Лагрейд – 7-й, Тандревольд – 15-я, Тарьей Бо – 35-й
721 сентября, 14:27
Рекомендуем
Главные новости
Дмитрий Губерниев: «Я назову двух лучших биатлонистов года – Латыпов и Серохвостов. Эдик брал трофеи в прошлом сезоне, в этом он находится несколько в тени Даниила»
2сегодня, 13:25
Падин о своем отстранении: «Я пока сам не знаю, все на стадии принятия решения. Был отстранен от этапа Кубка России»
10сегодня, 12:38
В Союзе биатлонистов России опровергли отстранение Падина: «У СБР нет полномочий отстранять тренера национальной команды, находящегося на ставке в ЦСП»
8сегодня, 12:20
Михаил Шашилов: «Падин не отстранен от работы с командой. У нас с ним никаких проблем нет»
4сегодня, 11:30
Губерниев о возможном отстранении Падина: «Вопиющая ситуация. Я говорил, что с приходом зама по рюмкам будет развал российского биатлона, что мы сейчас наблюдаем»
46сегодня, 11:22
Падин отстранен от работы со сборной из-за разногласий с Шашиловым («РБ Спорт»)
9сегодня, 11:07
Серохвостов записал видео с клоунским носом: «Не понимаю, когда уже форма придет? Так тяжело бегать»
сегодня, 09:13Видео
Дмитрий Васильев: «Думаю, Серохвостов постоянно боролся бы за медали на Кубке мира, а Сливко претендовала бы на попадание в десятку лучших»
12сегодня, 08:17
Ингрид Тандревольд перенесла операцию на сердце
16вчера, 17:22
Гротиан о первой победе на Кубке мира: «Второго места было бы достаточно. Но я подумала, что последние две гонки была в хорошей форме и что смогу догнать Пройс»
2вчера, 16:36
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
1вчера, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
вчера, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
15вчера, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
19 декабря, 15:11
Кубок наций. Норвегия упрочила лидерство, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
219 декабря, 15:07
Рекомендуем