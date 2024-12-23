Братья Бо, Тандревольд, Лагрейд, Ульдал вошли в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Оберхофе

Братья Бо и Тандревольд вошли в состав сборной Норвегии на Кубок мира в Оберхофе.

Гонки пройдут с 5 по 7 января. Из состава команды выбыл Ветле Шостад Кристиансен. Сборная Норвегии Мужчины Йоханнес Бо Тарьей Бо Стурла Хольм Лагрейд Эндре Стремсхайм Вебьорн Сорум Мартин Ульдал Женщины Юни Арнеклейв Марен Киркеэйде Каролине Кноттен Ида Лиен Гру Рандбю Ингрид Тандревольд