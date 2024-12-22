Тарьей Бо о масс-старте в Анси: «Одна из моих лучших побед. Думаю, Йоханнес доволен, когда его брат хорошо выступает в гонках»
Тарьей Бо назвал победу в масс-старте в Анси одной из своих лучших на Кубке мира.
Сегодня норвежский биатлонист Тарьей Бо финишировал первым с одним промахом. Вторым стал немец Данило Ритмюллер, третьим – Йоханнес Бо, брат Тарьея.
«Это одна из моих лучших побед, определенно. Декабрь выдался трудным, я не попал в состав команды на спринт, так что сегодня выложился по полной. Гонка также имела значение для чемпионата мира – теперь я прошел квалификацию, и ощущения от этого великолепные.
Брат очень радуется за меня. Он достаточно выигрывает и видит, что у меня были некоторые трудности. Кровное родство крепче всего остального. Думаю, он доволен, когда его брат счастлив и хорошо выступает в гонках», – сказал 36-летний Тарьей.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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