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Тарьей Бо о масс-старте в Анси: «Одна из моих лучших побед. Думаю, Йоханнес доволен, когда его брат хорошо выступает в гонках»

Тарьей Бо назвал победу в масс-старте в Анси одной из своих лучших на Кубке мира.

Сегодня норвежский биатлонист Тарьей Бо финишировал первым с одним промахом. Вторым стал немец Данило Ритмюллер, третьим – Йоханнес Бо, брат Тарьея.

«Это одна из моих лучших побед, определенно. Декабрь выдался трудным, я не попал в состав команды на спринт, так что сегодня выложился по полной. Гонка также имела значение для чемпионата мира – теперь я прошел квалификацию, и ощущения от этого великолепные.

Брат очень радуется за меня. Он достаточно выигрывает и видит, что у меня были некоторые трудности. Кровное родство крепче всего остального. Думаю, он доволен, когда его брат счастлив и хорошо выступает в гонках», – сказал 36-летний Тарьей.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
logoТарьей Бо
logoАнси
logoсборная Норвегии
logoКубок мира по биатлону
logoЙоханнес Бо
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