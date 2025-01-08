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Ингрид Тандревольд: «У меня нет больших ожиданий от Оберхофа. Не думаю, что нахожусь в хорошей форме – я не могла много тренироваться»

Ингрид Тандревольд рассказала, что с нетерпением ждет гонок в Оберхофе.

Биатлонистке пришлось уехать с этапа Кубка мира в Контиолахти из-за проблем с сердцем. Этапы в Хохфильцене и Анси она также пропустила, а затем перенесла операцию.

«Важно понимать, что существуют различные проблемы с сердцем. Многие виды нарушений сердечного ритма не опасны и сильно отличаются от таких серьезных диагнозов, как инфаркт или фибрилляция предсердий.

Поэтому я бы хотела, чтобы журналисты и эксперты, которые пишут или говорят на эту тему, провели больше исследований, прежде чем объединять различные заболевания и нагнетать ненужный страх.

Моя аритмия неприятна, но точно не опасна. Я не хочу, чтобы ее путали, например, с сердечным приступом. Это нечто совершенно иное», – сказала Тандревольд.

«Я не думаю, что нахожусь в хорошей форме – по естественным причинам. Я не могла тренироваться так много, как хотелось бы. Сейчас я здесь, в Оберхофе, и готова к соревнованиям, но у меня нет больших ожиданий. Каждая гонка – это новый шанс. 

С другой стороны, я не думаю, что найдется много людей, которые ждут Оберхоф с таким же нетерпением, как я», – добавила спортсменка.

Звезду биатлона из Норвегии постоянно подводит сердце, а она все равно бегает. Почему?!

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Ski-Nordique
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Норвегии жен
logoИнгрид Ланмарк Тандревольд
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