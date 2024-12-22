Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд перенесла операцию на сердце.

Операция прошла в среду. Тандревольд успешно прошла процедуру абляции, с помощью которой лечат аритмию.

Ранее из-за проблем сердцем норвежке пришлось прервать выступления на Кубке мира.

«Вполне возможно, что я могла стартовать и в Хохфильцене, и в Ле-Гран-Борнане, ничего не заметив, потому что, за исключением Контиолахти, такого не случалось со времен Олимпиады-2022. Но теперь у меня появилась возможность сделать операцию, и я решила пойти на это.

Важно отметить, что это было нечто совершенно иное, чем, например, фибрилляция предсердий, которая является другой формой нарушения сердечного ритма с совершенно другими причинами, последствиями и лечением.

Эпизоды с аномально учащенным сердцебиением, которые я пережила, были неприятными, но, конечно, я бы никогда не стала участвовать в гонках, если бы это было опасно для меня. Мне бы и не разрешили.

Теперь мне просто нужно постепенно возвращаться к тренировкам. Думаю, в Новом году я смогу вернуться на Кубок мира довольно быстро. Но пока рано говорить, буду ли я выступать в Оберхофе», – сказала Тандревольд.

Звезду биатлона из Норвегии постоянно подводит сердце, а она все равно бегает. Почему?!