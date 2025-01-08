Пройс о лидерстве в общем зачете: «Мне легко с этим справляться. Не чувствую себя как-то иначе»

Франциска Пройс рассказала, как справляется с лидерством в общем зачете.

– Пережив множество взлетов и падений, ты одержала свою вторую победу на Кубке мира в Хохфильцене спустя почти пять лет. Что она для тебя значит?

– Очень многое. Это действительно ценный опыт. В прошлом году я трижды оказывалась в шаге от победы, поэтому понимала, что в конце концов все сложится как нужно.

– Лидерство в общем зачете имеет свои преимущества, но и возлагает груз ответственности. Как тебе удается сохранять спокойствие и фокусироваться на следующем соревновании?

– Сейчас мне легко с этим справляться. Я не чувствую себя как-то иначе: я все та же спортсменка, веду все ту же повседневную жизнь. Участвую в соревнованиях, потом возвращаюсь в отель, чтобы восстановить силы, насколько это возможно.

– В настоящий момент ты – самая опытная спортсменка в молодой интересной команде. Как ты видишь в ней свою роль?

– На мой взгляд, важен каждый член команды. И со всеми приятно находиться рядом. В этом году у меня было три разных соседки по комнате. Конечно, я рада возвращению Анны (Вайдель). Она моя близкая подруга.

– Обращаются ли к тебе за советом юные спортсменки, такие как Таннхаймер, Гротиан или Кинк?

– Иногда обращаются. Селина больше общается с Ванессой, а вот у двух наших Юлий иногда возникают вопросы, обычно организационного характера, – сказала немецкая биатлонистка.