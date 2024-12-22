Гротиан одержала первую победу в карьере на Кубке мира, у Пройс – 21-й подиум, у Батовской-Фиалковой – 14-й
Немецкая биатлонистка Селина Гротиан впервые в карьере победила на Кубке мира.
Сегодня Гротиан выиграла масс-старт на этапе в Анси. Для нее это также первый подиум в личных гонках (1-0-0).
Второе место заняла немка Франциска Пройс. Она попала на пьедестал в 21-й раз (3-11-7).
Третьей финишировала Паулина Батовская-Фиалкова из Словакии. Это ее 14-й подиум (4-6-4).
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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