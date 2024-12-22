Гротиан о первой победе на Кубке мира: «Второго места было бы достаточно. Но я подумала, что последние две гонки была в хорошей форме и что смогу догнать Пройс»
Селина Гротиан высказалась о своей первой победе на Кубке мира по биатлону.
Сегодня 20-летняя немка Гротиан выиграла масс-старт на этапе в Анси, допустив один промах. На финише она опередила свою соотечественницу Франциску Пройс, отстрелявшую чисто.
«Честно говоря, не могу поверить! Это настолько безумно, что невозможно осознать. Невероятно.
Я думала, что смогу доехать в легком темпе (после заключительной стрельбы, когда Гротиан уступала Пройс 4,2 секунды – Спортс’’). Второго места для меня было бы достаточно, за три недели я вымоталась.
Но затем подумала, что последние две гонки я была в хорошей форме и что, возможно, я смогу догнать Франци», – сказала Гротиан.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: IBU
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