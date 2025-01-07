Кристина Резцова: «В глубине души все-таки надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как олимпийского золота у меня еще нет»

Биатлонистка Кристина Резцова рассказала о мотивации в условиях отстранения.

– Сказала, что сложно сейчас находить мотивацию. В чем же ты ее все-таки находишь?

– Во-первых, я занимаюсь своим любимым делом. Еще только строю планы на то, чем буду заниматься в дальнейшем. Пока не случится так, что я захочу чем-то другим заниматься, планирую все-таки побегать и еще какие-то результаты показать. Все-таки в глубине души я надеюсь, что нас допустят до международных соревнований, так как золотой олимпийской медали у меня еще нет.

– Что больше влияет на мотивацию: то, что ты выиграла олимпийскую медаль, или то, что не выиграла золотую олимпийскую медаль?

– Я уже спокойнее отношусь к тому факту, допустят нас до Олимпийских игр или нет. Потому что у меня уже медаль есть. Но, разумеется, свои планы строю именно на то, чтобы это золото все-таки выиграть.

– Ты говорила, что твое поколение себя израсходовало. Действительно так думаешь?

– Да, сейчас, если посмотреть, очень много молодых девчонок, которые начинают бегать быстрее и сильнее нас, которые растут. Но все-таки, если говорить про стабильность, им еще есть чему у нас поучиться. Когда им нечему будет учиться, тогда нам пора будет заканчивать.

– Когда я прочитал слова про поколение, то подумал, что вроде совсем недавно ты выступала по юниорам на летнем чемпионате мира в Чайковском...

– Вот да, вроде бы недавно... Наш вид спорта не сказать, что сильно возрастной. Если взять некоторых уникумов, как Бьорндален, который бегал до 40 лет — то таких не очень много.

30-35 лет – это максимальный возраст, до которого стоит бегать. К сожалению, организм человека в функциональном плане уже не развивается в лучшую сторону. Поэтому молодые нас обыгрывают. Так что надо понимать, что век спортсмена короткий – но мы еще не закончили, – сказала серебряный призер Пекина-2022.