«Гонка чемпионов». Резцова, Сливко, Казакевич, Смольская, Сола, Халили и Шевченко выступят в квалификации

Резцова, Сливко, Смольская, Сола, Халили, Шевченко выступят в «Гонке чемпионов».

4 января лыжники и биатлонисты выступят в квалификационных гонках. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Биатлон

Квалификация, женщины

Начало – 12:30 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Анастасия Гришина

Тамара Дербушева

Ирина Казакевич

Кристина Резцова

Виктория Сливко

Динара Смольская (Беларусь)

Анна Сола (Беларусь)

Анастасия Халили

Анастасия Шевченко

Наталия Шевченко

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани