«Гонка чемпионов». Резцова, Сливко, Казакевич, Смольская, Сола, Халили и Шевченко выступят в квалификации
Резцова, Сливко, Смольская, Сола, Халили, Шевченко выступят в «Гонке чемпионов».
4 января лыжники и биатлонисты выступят в квалификационных гонках. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.
Рязань
Биатлон
Квалификация, женщины
Начало – 12:30 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».
Предварительный старт-лист
Анастасия Гришина
Тамара Дербушева
Ирина Казакевич
Кристина Резцова
Виктория Сливко
Динара Смольская (Беларусь)
Анна Сола (Беларусь)
Анастасия Халили
Анастасия Шевченко
Наталия Шевченко
Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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