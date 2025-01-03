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«Гонка чемпионов». Резцова, Сливко, Казакевич, Смольская, Сола, Халили и Шевченко выступят в квалификации

Резцова, Сливко, Смольская, Сола, Халили, Шевченко выступят в «Гонке чемпионов».

4 января лыжники и биатлонисты выступят в квалификационных гонках. По их итогам сформируют составы на смешанную эстафету, которая состоится на следующий день.

Технониколь «Гонка чемпионов»

Рязань

Биатлон

Квалификация, женщины

Начало – 12:30 по московскому времени (4 января), прямая трансляция – на «Матч ТВ».

Предварительный старт-лист

Анастасия Гришина

Тамара Дербушева

Ирина Казакевич

Кристина Резцова

Виктория Сливко

Динара Смольская (Беларусь)

Анна Сола (Беларусь)

Анастасия Халили

Анастасия Шевченко

Наталия Шевченко

Расписание трансляций «Гонки чемпионов» по биатлону и лыжам в Рязани

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
logoсборная Беларуси жен
logoАнна Сола
logoВиктория Сливко
logoИрина Казакевич
Тамара Дербушева (Воронина)
logoАнастасия Халили (Гореева)
результаты
Гонка чемпионов (Рязань)
logoАнастасия Шевченко
Анастасия Гришина
спринт (жен)
logoКристина Резцова
logoсборная России жен
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoДинара Смольская (Алимбекова)
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