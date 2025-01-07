Кристина Резцова: «Цели догнать Виролайнен по детям нет, потому что у Даши настрой – еще и еще»

Кристина Резцова рассказала, тяжело ли совмещать карьеру в спорте с двумя детьми.

Старшая сестра Резцовой – биатлонистка Дарья Виролайнен – сейчас ждет четвертого ребенка.

– Насколько тяжелее стало совмещать спортивную жизнь с двумя детьми по сравнению с тем, если с одним?

– Не то чтобы тяжелее стало совмещать... Просто в два раза тяжелее стало уезжать. Также помогают родители мужа. В принципе никаких проблем нет с тренировочным и соревновательным процессом. Они постоянно с ними. Даже в этом сезоне не брали детей ни на одни соревнования.

Но морально это тяжелее, особенно приезжать и уезжать. Старшая дочь начала обижаться. Она часто говорит: «Я не буду разговаривать по телефону». Это, конечно, тяжело. От этого еще сложнее себя мотивировать здесь. Конечно, хочется выехать на международные старты... Пока я еще нахожу в себе силы на мотивацию, а дальше посмотрим.

– Есть цель догнать Дашу по детям?

– Такой цели нет, конечно, потому что у Даши настрой – еще и еще. Но, по крайней мере, надеюсь, что получится не остановиться на достигнутом.

– У вас с детства заложено это желание – иметь много детей?

– Например, Василиса сказала: «Я пока точно не хочу и не знаю, захочу ли в дальнейшем». Я очень люблю детей, их эмоции, их нахождение рядом... Для меня это невероятный заряд.

Сейчас у меня дома было шестеро детей. Это, конечно, был беспредел ужасный. Шесть человек от нуля до пяти лет носятся по дому и разносят всю квартиру. Но я от этого такое колоссальное удовольствие получала... Просто невероятно. У них энергия, которую нигде, наверное, не найти, – сказала серебряный призер Олимпиады-2022.