Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Надеюсь, что тенденция, которая началась в других федерациях, так или иначе хорошим вирусом перенесется и к нам»

Майгуров надеется на возвращение российских биатлонистов.

Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) допустили российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане в нейтральном статусе.

«Я надеюсь, что тенденция, которая началась в других федерациях по допуску российских спортсменов так или иначе хорошим вирусом перенесется и в нашу федерацию», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.

IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»