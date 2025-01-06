Майгуров о допуске российских биатлонистов: «Надеюсь, что тенденция, которая началась в других федерациях, так или иначе хорошим вирусом перенесется и к нам»
Майгуров надеется на возвращение российских биатлонистов.
Ранее Международный союз конькобежцев (ISU) и Международная федерация ски-альпинизма (ISMF) допустили российских спортсменов к Олимпиаде-2026 в Милане в нейтральном статусе.
«Я надеюсь, что тенденция, которая началась в других федерациях по допуску российских спортсменов так или иначе хорошим вирусом перенесется и в нашу федерацию», – сказал глава Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров.
IBU не рассматривает допуск россиян и белорусов: «Отстранение будет сохраняться, пока обе федерации не продемонстрируют полную приверженность принципам IBU»
Опубликовал: Антон Пилясов
Источник: РБ Спорт
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