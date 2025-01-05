Виктор Майгуров: «Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли они сами обратятся к нам по вопросам допуска»
Майгуров рассказал, как поддерживает общение с Международным союзом биатлонистов.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идет общая тенденция.
Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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