Виктор Майгуров: «Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли они сами обратятся к нам по вопросам допуска»

Майгуров рассказал, как поддерживает общение с Международным союзом биатлонистов.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.

«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идет общая тенденция.

Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.