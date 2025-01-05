  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктор Майгуров: «Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли они сами обратятся к нам по вопросам допуска»
4

Виктор Майгуров: «Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли они сами обратятся к нам по вопросам допуска»

Майгуров рассказал, как поддерживает общение с Международным союзом биатлонистов.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 

«Пока у нас общение с IBU — чисто переписка. Вряд ли Международный союз биатлонистов сам обратится к нам по вопросам допуска, просто идет общая тенденция.

Мы регулярно актуализируем эту тему, а они так или иначе что-то отвечают. Надеюсь, они заразятся этим «хорошим вирусом» по примеру других федераций», — сказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoсборная России
logoсборная России жен
logoIBU
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Дмитрий Губерниев: «Критерии попадания в сборную очень странные. Я жду, когда проснется комитет спортсменов-молчунов»
4030 апреля 2024, 10:15
Майгуров о возвращении на международные старты: «Мы иллюзий не питаем. Я не вижу никаких тенденций к изменению ситуации»
617 апреля 2024, 20:40
Майгуров о допуске россиян: «Все решения будет принимать не IBU, а МОК или кто‑то еще выше»
1018 февраля 2024, 10:22
Рекомендуем
Главные новости
Виктор Майгуров: «Три человека в мужской и в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены»
117 минут назад
Антон Бабиков: «Мне кажется, биатлонистов допустят нескоро. Точно не на моем веку. В моей жизни международных стартов в биатлоне не будет»
10сегодня, 17:41
Управляющий партнер компании «Технониколь»: «Хотелось бы увидеть Кубок мира в Рязани. Если представится возможность, я готов с удовольствием в это ввязаться»
3сегодня, 17:02
Латыпов об эстафете: «Была борьба, все плотно, до последнего рубежа непонятно, кто победит. На трассе было действительно сложно, плюс ветер коварный»
4сегодня, 12:04
Александр Терентьев: «Хоть я и капитан команды, но гонку сделал Латыпов. Очень рад за него»
сегодня, 11:52
❄️ «Гонка чемпионов». Команда Терентьева и Латыпова выиграла эстафету, команда Спицова и Емерхонова – 2-я, команда Терентьевой и Халили – 6-я
164сегодня, 11:05
Евгений Редькин: «Считаю, что этот год прошел неплохо для российского биатлона. Есть талантливые и конкурентоспособные спортсмены»
сегодня, 08:37
Виктор Майгуров: «Надеемся, что этап Кубка России в Рязани состоится. Плана Б нет, все едут сюда»
сегодня, 08:30
Смольская об эстафете на «Гонке чемпионов»: «Тут другая ответственность. Лыжники будут думать: «Блин! Почему она промахнулась?»
1вчера, 18:58
Бабиков о формате «Гонки чемпионов»: «Лыжные скорости немножко обесцениваются. Не думаю, что они будут делать большие отрывы»
7вчера, 17:39
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
61 января, 13:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
19 декабря 2024, 15:11
Рекомендуем