  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Виктор Майгуров: «В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как «Гонка чемпионов»
1

Виктор Майгуров: «В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как «Гонка чемпионов»

Глава СБР Виктор Майгуров оценил важность лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.

«Гонка чемпионов» – уникальное событие. Нам удалось найти несколько дней в календаре для такой интересной гонки. Спасибо и Елене Валерьевне Вяльбе за поддержку.

В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как «Гонка чемпионов». На этой гонке соберется много болельщиков, чего не часто встретишь сейчас, к сожалению, на биатлонных и лыжных трибунах», – сказал Майгуров.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ВсеПроСпорт
Гонка чемпионов (Рязань)
logoЕлена Вяльбе
logoсборная России жен
logoСоюз биатлонистов России
logoВиктор Майгуров
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoсборная России (лыжные гонки)
logoсборная России
лыжные гонки
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
«Гонка чемпионов». Команды Терентьевой и Халили, Коростелева и Смольских, Терентьева и Латыпова выступят в эстафете
10сегодня, 12:59
Пак об участниках «Гонки чемпионов»: «Приглашали и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими»
6сегодня, 12:10
Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»
10сегодня, 11:40
Рекомендуем
Главные новости
«Гонка чемпионов». Команды Терентьевой и Халили, Коростелева и Смольских, Терентьева и Латыпова выступят в эстафете
10сегодня, 12:59
Пак об участниках «Гонки чемпионов»: «Приглашали и Горбуновых, и Устюгова, и Серохвостова. Но их планы не совпали с нашими»
6сегодня, 12:10
Пак об ошибке с автограф-картами на «Гонке чемпионов»: «Приношу извинения лыжникам, которых мы определили в сборную России по биатлону»
10сегодня, 11:40
Серохвостов не выступает на «Гонке чемпионов», потому что организаторы летом забыли его пригласить
12сегодня, 11:24
«Гонка чемпионов». Смольский выиграл квалификацию, Поварницын – 2-й, Латыпов – 3-й
35сегодня, 10:30
Халили о победе в квалификации: «Разрывы какие-то огромные. Возможно, соперницы хитрили и не выкладывались по полной программе»
1сегодня, 10:26
«Гонка чемпионов». Халили победила в квалификации, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
25сегодня, 09:51
Французская биатлонистка Хло Шевалье объявила о завершении карьеры
7вчера, 17:30
Васильев о недопуске россиян: «Все это закончится после СВО. Трамп сверху прикажет, что делать – в IBU и других федерациях быстренько пойдут выполнять указания»
111вчера, 15:18
Дмитрий Васильев: «Хорошо, что в нашем биатлоне появляются новые лидеры. Нам есть из кого выбирать, нет застоя»
5вчера, 14:25
Ко всем новостям
Последние новости
Календарь Кубка IBU по биатлону сезона-2024/25
61 января, 13:16
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Пройс вышла в лидеры, Эльвира Оберг – 2-я, Симон – 3-я
122 декабря 2024, 15:14
Кубок мира. Зачет масс-стартов. Ритмюллер вышел в лидеры , Тарьей Бо – 2-й, Перро – 3-й
22 декабря 2024, 12:50
Кубок мира. Общий зачет. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Лагрейд – 2-й, Жаклен – 3-й
1522 декабря 2024, 12:47
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Пройс вышла в лидеры, Фойгт – 2-я, Симон – 3-я
21 декабря 2024, 14:51
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
21 декабря 2024, 12:42
Стремсхайм пропустит гонку преследования и масс-старт на этапе Кубка мира в Анси
21 декабря 2024, 08:16
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Брезаз-Буше – 2-я, Давидова – 3-я
20 декабря 2024, 15:27
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
220 декабря 2024, 15:08
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо продолжает лидировать, Самуэльссон – 2-й, Лагрейд вышел на 3-е место
19 декабря 2024, 15:11
Рекомендуем