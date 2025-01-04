Виктор Майгуров: «В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как «Гонка чемпионов»

Глава СБР Виктор Майгуров оценил важность лыжно-биатлонной Гонки чемпионов.

«Гонка чемпионов» с участием лыжников и биатлонистов проходит в Рязани 4-5 января.

«Гонка чемпионов» – уникальное событие. Нам удалось найти несколько дней в календаре для такой интересной гонки. Спасибо и Елене Валерьевне Вяльбе за поддержку.

В эпоху международной изоляции нашим спортсменам очень нужны соревнования такого плана, как «Гонка чемпионов». На этой гонке соберется много болельщиков, чего не часто встретишь сейчас, к сожалению, на биатлонных и лыжных трибунах», – сказал Майгуров.