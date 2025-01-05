Виктор Майгуров: «Три человека в мужской и в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены»
Майгуров высказался о конкурентоспособности россиян на международной арене.
Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года.
«Смотрю гонки регулярно. Пусть не в прямом эфире, но просматриваю.
Я считаю, что три человека хоть в мужской, хоть в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены», — заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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