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Виктор Майгуров: «Три человека в мужской и в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены»

Майгуров высказался о конкурентоспособности россиян на международной арене.

Российские биатлонисты отстранены от международных соревнований с марта 2022 года. 

«Смотрю гонки регулярно. Пусть не в прямом эфире, но просматриваю.

Я считаю, что три человека хоть в мужской, хоть в женской сборной России на Кубке мира могут спокойно за топ-10 бороться. Мы на это нацелены», — заявил глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
logoВиктор Майгуров
logoКубок мира по биатлону
logoСоюз биатлонистов России
logoсборная России
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