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Майгуров – на вопрос о Падине: «В сборной собраны люди с большими амбициями, и рабочие моменты между ними неизбежны. Просто не нужно их преувеличивать»

Виктор Майгуров прокомментировал информацию об отстранении тренера Андрея Падина.

Ранее издание «РБ Спорт» сообщало, что тренер женской сборной России по биатлону Падин де-факто отстранен от работы с командой из-за «коренных разногласий» с Михаилом Шашиловым.

– Можете прокомментировать слухи об отстранении тренера Андрея Падина от работы с женской сборной? Союз биатлонистов России (СБР) уже опровергал эту информацию, но все же.

– В постановке вопроса уже содержится ответ. Готов подчеркнуть, что все тренеры сборной России, все специалисты остаются на своих местах. Никаких изменений нет и до конца сезона не предвидится.

Бывает, конечно, и у нас случаются сложности в отношениях между людьми, как и в любом коллективе. В конце концов, в сборной собраны люди с большими амбициями и какие-то рабочие моменты между ними неизбежны. Просто не нужно их преувеличивать.

Отчасти эти моменты могут быть связаны с тем, что у нас до сих пор нет главного тренера сборной, который бы был обличен властью их разрешить. Надеемся, что в 2025-м году эта вакансия будет закрыта и у нас выстроится четкая и понятная всем управленческая вертикаль, – сказал глава СБР Майгуров.

Падин о своем отстранении: «Я пока сам не знаю, все на стадии принятия решения. Был отстранен от этапа Кубка России»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
logoсборная России жен
logoСоюз биатлонистов России
logoАндрей Падин
logoВиктор Майгуров
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