Кира Дюжева: «Я вообще не слежу за Кубком мира и свои нервишки не расшатываю. Когда вижу, как они быстро стреляют, мне становится очень плохо на душе»

Российская биатлонистка Кира Дюжева объяснила, почему не смотрит Кубок мира.

– Давай представим, что попадаешь на Кубок мира. Топ-3 иностранных биатлонисток, которых хотела бы снять в своем выпуске (ютуб-блога – Спортс’’)?

– Любую иностранную биатлонистку я была бы рада видеть в своем выпуске. Даже не самых сильных. А все почему? Потому что я вообще не слежу за Кубком мира сейчас и свои нервишки не расшатываю. Я здесь, в России, и туда почти не смотрю.

– Гонки не смотришь?

– Нет. Во-первых, без наших спортсменов мне неинтересно смотреть Кубок мира. Во-вторых, когда я вижу, как они быстро стреляют, мне становится очень плохо на душе. Сразу думаю: «О боже! О чем я вообще мечтаю? Мне кажется, я никогда не добьюсь своих целей и мечт». То, как они стреляют, – это до невозможности точно и быстро, – сказала 22-летняя Дюжева .

На данный момент Дюжева занимает 11-е место в общем зачете Кубка России.

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