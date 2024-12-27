Дюжева о желании «разорвать одежду» на финише: «Не то чтобы разорвать, но снять верхнюю часть комбинезона, бросить со всей дури на снег и громко закричать. Я об этом мечтаю»
18 декабря Дюжева выиграла пролог в формате лыжного спринта на этапе Кубка Содружества в Чайковском.
– После победы в прологе ты сказала, что готова порвать всю одежду, если когда-нибудь заедешь в призы в масс-старте. Это была фигура речи или реально готова?
– Честно, я много раз вспоминала эти слова. У меня сразу же приходят мысли: «А как я смогу ее разорвать?» Может быть, мне нужно проделать маленькую дырочку в комбинезоне, чтобы это можно было сделать? Я же всем пообещала.
Конечно, это все шутки. Но мне правда это снилось пару раз. Я действительно об этом мечтаю. Не то чтобы разорвать одежду, но просто снять верхнюю часть комбинезона и бросить его со всей дури на снег и очень громко закричать. Это меня прямо воодушевляет. Я это вижу, – рассказала Дюжева.
«Первая тренировка в термобелье – пытка: замерзла так, что запомнила на всю жизнь». Непростое детство Киры Дюжевой в лыжах
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