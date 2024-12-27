Дмитрий Васильев: «Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень на Кубке мира падает»
Дмитрий Васильев заявил о падении уровня Кубка мира без российских биатлонистов.
С марта 2022 года россияне отстранены от турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).
«Ведущие биатлонисты уже говорят, что без россиян международные соревнования не очень интересные и что уровень биатлона падает из-за отсутствия россиян на Кубке мира.
Сейчас в мировом биатлоне доминируют норвежцы, самые больные люди на планете Земля. Но в том, что интерес к биатлону упал, они виноваты сами. Виноваты норвежцы и им подобные», – сказал двукратный олимпийский чемпион Васильев.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Metaratings
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