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«Следующий выпуск – с Латыповым. Парням буду делать грим супергероев или мистических существ». Дюжева о своем блоге

Кира Дюжева рассказала, как загримирует Эдуарда Латыпова для интервью.

Биатлонистка Дюжева увлекается мейкапом. Также она ведет ютуб-канал, на котором общается со спортсменками, одновременно нанося на них макияж.

– Ты красишь девчонок, иногда за деньги. Получается ли на макияже больше зарабатывать, чем в биатлоне?

– Нет. Сейчас я почти не крашу девочек. Потому что все время уходит на то, чтобы выпускать интервью со спортсменами, и на то, чтобы самой что-то снимать. Да и в прошлом году на макияже я почти ничего не заработала. Все, что заработала, уходило на оборудование.

– По каким причинам к тебе обращаются за макияжем? На свадьбу просят накрасить?

– Нет. Просто говорят, что хотят почувствовать себя другой, увидеть себя человеком, которым никогда в жизни не видела. Это, наверное, главная причина.

– У тебя огромная косметичка. Насколько твой багаж тяжелее по сравнению с другими спортсменами?

– Вообще я знаю, что некоторые биатлонистки возят с собой мультиварки, увлажнители воздуха и другие крупные девайсы. Поэтому мне кажется, что у меня не самая тяжелая сумка. Если загружу все в свою сумку, то она будет весить килограммов 40. <...>

– На ютубе у тебя вышло девять интервью с биатлонистками, и, насколько понимаю, на подходе десятый выпуск с Лизой Каплиной...

– Нет, следующий будет с Эдиком Латыповым. Думаю, в январские праздники выйдет.

– Подожди, Эдик у нас мужского пола. Какой ему макияж требуется?

– Я решила, что парням буду делать грим различных супергероев или, возможно, каких-то мистических существ.

– Спойлерить не будешь, какой образ у Эдика?

– Нет, не буду, – ответила Дюжева.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
Елизавета Каплина
logoЭдуард Латыпов
logoсборная России жен
Кира Дюжева
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