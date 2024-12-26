Зырянова о переходе из Пермского края в Московскую область: «Регион поддерживал меня не в полном объеме. Пришлось перейти на более выгодные условия»
В межсезонье Анастасия Зврянова перешла из Пермского края в Московскую область.
– Анастасия, ты из Пермского края и впервые выступила в родном регионе (на Кубке Содружества в Чайковском – Спортс’‘) после перехода в команду Московской области. Как ощущения?
– Ощущения, конечно, очень волнительные, потому что хотелось очень многого, а не получилось. Хотелось показать высокий результат, но, скорее всего, не вышло как раз из-за волнения. Однако все меня, в принципе, поддерживали, как в родном месте.
– Были переживания, что после перехода могут не принять дома?
– Нет, потому что, когда переходила, меня вся родня поддержала, все понимали, какая там обстановка.
– А от пермских болельщиков или со стороны региона не словила хейт?
– Ну со стороны болельщиков всегда было недовольство. Я большинство комментариев и не читаю, но, конечно, были такие: жалко, что Пермский край покидаешь, родную землю, эстафетчик хороший, что результаты были хорошие за Пермский край. Но совсем плохого хейта не было.
– Можешь рассказать, почему перешла из Пермского края?
– Так получилось, что регион поддерживал меня не в полном объеме, который мне необходим, когда я находилась на топ-уровне. Поэтому мне и пришлось покинуть свой родной регион и перейти в другой на более выгодные условия.
Этот вопрос возник еще в юниорах, но, поскольку именно Пермский край заложил в меня всю базу, я решила, что надо продолжить выступать по женщинам за них. Мало ли – результат упадет или еще что-нибудь. Мне и тогда предлагали другие регионы перейти к ним, однако я подумала: блин, все-таки правильнее было бы дома остаться, потому что они мне много чего пообещали. Думала, раз пообещали, значит, надо остаться.
Не все, конечно, они из этого сделали, и второй раз я уже не поверила. А смысл в этих обещаниях? Подумала: блин, надо рисковать, мы живем здесь и сейчас, это профессиональный спорт, мы этим зарабатываем, этим живем, кушаем и питаемся, поэтому нужно, чтобы регион помогал.
– Когда поступило новое предложение, ты сразу согласилась?
– Я не сразу согласилась, потому что оно поступило в середине прошлого сезона. Мы обговаривали это с тренерами со стороны Московской области, со стороны своего Пермского края. Очень долго принималось решение. Мы думали, остаться или перейти все-таки, потому что это не просто так прыгнул – и все. Это риски, ты не знаешь, где лучше и как тебя примут.
Все равно везде в регионах есть свои плюсы и минусы. Наверное, я так и подумала: если не рискну и не перейду, то, возможно, пожалею, и такое предложение больше никогда не поступит. А сейчас я уже, в принципе, не жалею ни о чем (улыбается), – сказала Зырянова.
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