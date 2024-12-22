Виктория Сливко: «Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого»

Виктория Сливко заявила, что не рассчитывала на бронзу в гонке Кубке Содружества.

На этапе в Чайковском завершился масс-старт. Российская биатлонистка Сливко финишировала третьей с двумя промахами, победила Наталия Шевченко, второе место заняла белоруска Анна Сола.

– Как вы отыграли 14 секунд после последней стрельбы у Смольской? Когда решили, что надо догонять?

– Я решила догонять сразу, как только вышла со штрафного круга. Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого. Пока уносила ноги, поняла, что могу достать Динару (Смольскую). Все очень сильно в меня верили, кричали, что я ее догоняю. Это было очень круто.

Когда мы вышли на последний подъем, Динара пошла горным ходом. Я смотрю, что она идет вяленько. Я включила руки, ноги, голову, как обычно это делаю, – рассказала Сливко.