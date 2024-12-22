Виктория Сливко: «Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого»
Виктория Сливко заявила, что не рассчитывала на бронзу в гонке Кубке Содружества.
На этапе в Чайковском завершился масс-старт. Российская биатлонистка Сливко финишировала третьей с двумя промахами, победила Наталия Шевченко, второе место заняла белоруска Анна Сола.
– Как вы отыграли 14 секунд после последней стрельбы у Смольской? Когда решили, что надо догонять?
– Я решила догонять сразу, как только вышла со штрафного круга. Не рассчитывала, что буду бороться за третье место, а уносила ноги от пятого и шестого. Пока уносила ноги, поняла, что могу достать Динару (Смольскую). Все очень сильно в меня верили, кричали, что я ее догоняю. Это было очень круто.
Когда мы вышли на последний подъем, Динара пошла горным ходом. Я смотрю, что она идет вяленько. Я включила руки, ноги, голову, как обычно это делаю, – рассказала Сливко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем