Наталия Шевченко: «Не знаю, что случилось на последней стрельбе. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и дали мне победить»

Шевченко прокомментировала свою победу в масс-старте на Кубке Содружества.

Биатлонистка победила с двумя промахами. Второе место заняла белоруска Анна Сола, третье – Виктория Сливко.

– Как ходом себя чувствовали? Вы говорили, что у вас недавно было отравление.

– Сегодня на разминке поняла, что самочувствие хорошее. Лыжи на гонке работали просто прекрасно. Спасибо сервису. В большей степени мне это сегодня помогало.

Я шла спокойно, не рвала темп, все круги должны быть по времени ровными, так как везде шла одинаково. Настраивалась только на стрельбу. Не знаю, что случилось на последней стрельбе.

Я не думала о золоте, просто не хватило концентрации. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и тем самым дали мне победить, – сказала Наталия Шевченко в эфире «Матч ТВ ».