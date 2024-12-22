Наталия Шевченко: «Не знаю, что случилось на последней стрельбе. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и дали мне победить»
Шевченко прокомментировала свою победу в масс-старте на Кубке Содружества.
Биатлонистка победила с двумя промахами. Второе место заняла белоруска Анна Сола, третье – Виктория Сливко.
– Как ходом себя чувствовали? Вы говорили, что у вас недавно было отравление.
– Сегодня на разминке поняла, что самочувствие хорошее. Лыжи на гонке работали просто прекрасно. Спасибо сервису. В большей степени мне это сегодня помогало.
Я шла спокойно, не рвала темп, все круги должны быть по времени ровными, так как везде шла одинаково. Настраивалась только на стрельбу. Не знаю, что случилось на последней стрельбе.
Я не думала о золоте, просто не хватило концентрации. Рада, что девчонки сзади тоже промахивались и тем самым дали мне победить, – сказала Наталия Шевченко в эфире «Матч ТВ».
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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