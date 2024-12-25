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Симон Эдер: «Олимпиада-2026 – это огромная мотивация. Было бы здорово закончить карьеру там, в присутствии родных»

Биатлонист Симон Эдер рассказал, что мотивирует его продолжать карьеру в 41 год.

– Могли ли вы представить в середине нулевых, что будете продолжать карьеру и в 2024-м и, возможно, попадете на свои пятые ЗОИ в 2026-м?

– Думаю, да, потому что так сложилось и у моего папы, Альфреда Эдера. Он выступал на чемпионате мира-1995 (когда ему был 41 год). Когда мне было 20, я понимал, что люблю свою работу, что мне нравится быть спортсменом, биатлонистом. Моей главной целью было выступать до 2018 года; в 2020-м я надеялся продержаться до 2022-го, но все, что произошло с тех пор, – это бонус! Посмотрим, сколько это продлится.

– Что лучше всего мотивирует вас каждый день?

– Я провел на Кубке мира больше 20 лет, и мотивация изменилась. Она может быть внутренней или внешней. Лучше всего, когда она идет изнутри. Тогда ты не зациклен на результатах и на том, что другие думают о твоей стрельбе. Когда становишься старше, приходит опыт и, хочется надеяться, мудрость.

Меня многое мотивирует. Мне нравится, что меня поддерживает семья; мне нравятся гонки, особенно когда получается хорошо выступить и занять место на подиуме. Один подиум за сезон – всегда моя цель.

Но я всегда получаю удовольствие от процесса: выходить на лыжню, тренироваться по несколько часов. Я знаю, что не смогу заниматься этим вечно, поэтому я ценю то, что есть сейчас. Мотивация – не проблема.

– Милан-Кортина-2026 сможет мотивировать вас еще 15 месяцев?

– Это огромная мотивация: Антхольц – возможно, единственное место, где Олимпиада проходит практически дома. Это всего в двух с половиной часах езды. Было бы здорово закончить свою карьеру там, в присутствии родных.

Посмотрим, как сложится эта зима, что она принесет. Я много тренировался и надеюсь, что в этом году гонки пройдут хорошо. Если все получится, 2026 будет моим последним годом в биатлоне, – сказал австриец.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: IBU
logoСимон Эдер
logoКубок мира по биатлону
logoсборная Австрии
logoОлимпиада-2026
Альфред Эдер
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