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Кубок мира. Общий зачет. Стремсхайм лидирует, Йоханенс Бо – 2-й, Лагрейд – 3-й, Фийон-Майе – 5-й

Норвежец Эндре Стремсхайм возглавил общий зачет Кубка мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Мужчины

Общий зачет

После 1 гонки из 21

1. Эндре Стремсхайм (Норвегия) – 90

2. Йоханнес Бо (Норвегия) – 75

3. Стурла Хольм Лагрейд (Норвегия) – 65

4. Виталий Мандзын (Украина) – 55

5. Кентен Фийон-Майе (Франция) – 50

6. Эрик Перро (Франция) – 45

7. Яков Фак (Словения) – 41

8. Фабьен Клод (Франция) – 37

9. Тьерри Ланже (Бельгия) – 34

10. Дмитрий Пидручный (Украина) – 31

11. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 30

13. Симон Эдер (Австрия) – 28

14. Эмильен Жаклен (Франция) – 27

21. Лукас Хофер (Италия) – 20

22. Филипп Наврат (Германия) – 19

25. Тарьей Бо (Норвегия)  – 16

39. Себастьян Самуэльссон (Швеция) – 2

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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