Латыпов о семи промахах в пасьюте: «Усталость и тяжелые погодные условия. Нет концентрации, приходится выдавливать»
Латыпов прокомментировал неудачную стрельбу в пасьюте на Кубке Содружества.
Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, Александр Корнев стал вторым, Эдуард Латыпов, допустивший 7 промахов, – третьим.
– Почему так получилось со стрельбой сегодня?
– Усталость и тяжелые погодные условия. Нет концентрации, приходится выдавливать. Вроде стреляешь контролируемо, а по факту получается промах. Было тяжело, полностью выкладываешься на гонках без какого‑либо запаса.
На завтра силы какие‑то остались. Не было никакого ментального выгорания, такое состояние, – сказал Латыпов.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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