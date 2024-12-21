Латыпов о семи промахах в пасьюте: «Усталость и тяжелые погодные условия. Нет концентрации, приходится выдавливать»

Латыпов прокомментировал неудачную стрельбу в пасьюте на Кубке Содружества.

Биатлонист Даниил Серохвостов одержал победу в гонке преследования на этапе Кубка Содружества в Чайковском, Александр Корнев стал вторым, Эдуард Латыпов, допустивший 7 промахов, – третьим.

– Почему так получилось со стрельбой сегодня?

– Усталость и тяжелые погодные условия. Нет концентрации, приходится выдавливать. Вроде стреляешь контролируемо, а по факту получается промах. Было тяжело, полностью выкладываешься на гонках без какого‑либо запаса.

На завтра силы какие‑то остались. Не было никакого ментального выгорания, такое состояние, – сказал Латыпов.