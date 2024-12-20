Эдуард Латыпов: «Финишный круг показал, что я не могу держать высокую скорость. Головой понимаю, что надо добавлять, но мышцы не дают, из‑за этого и техника меняется»

Эдуард Латыпов заявил, что пока не может удерживать высокую скорость до финиша.

Сегодня Латыпов выиграл спринт на этапе Альфа‑Банк Кубка Содружества по биатлону в Чайковском. Он отстрелял без промахов.

«Погода не совсем холодная – комфортная, небольшой холодок. Получилось потерпеть. Получилось хорошо отработать на рубежах, но состояние не дает показывать хорошую скорость, приходится очень сильно терпеть на трассе. В этом плане есть утомление, нужен отдых.

На первом круге я всегда шел с запасом, сейчас его нет. Иду ближе к пределу и стараюсь держать скорость на втором и третьем кругах. Нет сильной прибавки. Высокая дистанционная зоркость, но нет рывка. Все, что есть, оставляю на трассе.

Финишный круг показал, что я не могу держать высокую скорость. Головой понимаю, что надо добавлять, но мышцы не дают, из‑за этого и техника меняется», – сказал Латыпов.