Брезаз-Буше о победе в спринте: «После финиша у меня были слезы на глазах. Очень довольна результатом и тем, как все прошло»

Жюстин Брезаз-Буше призналась, что плакала после финиша спринта в Анси.

«Мне нужно было быть смелее на стрельбище, и я смогла это сделать. После Хохфильцена я провела несколько дней дома, и это помогло мне проветрить голову. Дома всегда хорошо – ты не только видишь своих близких, но и получаешь возможность перезагрузиться.

После финиша у меня были слезы на глазах, что нечасто случается после гонки. Я очень довольна результатом и тем, как все прошло», – сказала олимпийская чемпионка по биатлону.

«Это безумие – выступать здесь, дома, с такой толпой зрителей, которая каждый раз подгоняет меня на стрельбище и на лыжне. Даже в дни тренировок они просто сумасшедшие. Я им очень благодарна.

Я узнала, что Франциска Пройс так близко, только когда пересекла финишную черту. Я просто сделала все, что могла. Очень горжусь тем, как я справилась со своими лыжами и винтовкой», – приводит слова французской биатлонистки сайт IBU.