Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Давидова лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Минккинен – 3-я
Чешка Маркета Давидова возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.
Кубок мира по биатлону-2024/25
Зачет спринтов
Женщины
После 1 гонки из 7
1. Маркета Давидова (Чехия) – 90
2. Эльвира Оберг (Швеция) – 75
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 65
4. Франциска Пройс (Германия) – 55
5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50
6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 45
7. Сара Андерссон (Швеция) – 41
8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 37
9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 34
10. Осеан Мишлон (Франция) – 31
11. Доротея Вирер (Италия) – 30
12. Жанна Ришар (Франция) – 29
13. Ханна Оберг (Швеция) – 28
14. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 27
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
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