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Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Давидова лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Минккинен – 3-я

Чешка Маркета Давидова возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25

Зачет спринтов

Женщины

После 1 гонки из 7

1. Маркета Давидова (Чехия) – 90

2. Эльвира Оберг (Швеция) – 75

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 65 

4. Франциска Пройс (Германия) – 55

5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50

6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 45

7. Сара Андерссон (Швеция) – 41

8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 37

9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 34

10. Осеан Мишлон (Франция) – 31

11. Доротея Вирер (Италия) – 30

12. Жанна Ришар (Франция) – 29

13. Ханна Оберг (Швеция) – 28

14. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 27

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
Юлия Таннхаймер
logoЭльвира Оберг
logoХанна Оберг
logoЛена Хекки-Гросс
Осеан Мишлон
logoсборная Австрии жен
logoКаролине Кноттен
logoсборная Швеции жен
logoсборная Германии жен
logoсборная Италии жен
logoсборная Швейцарии жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoКубок мира по биатлону
спринт (жен)
logoСуви Минккинен
logoсборная Чехии жен
logoМаркета Давидова
Жанна Ришар
logoсборная Финляндии жен
logoФранциска Пройс
logoсборная Франции жен
logoЛиза Тереза Хаузер
logoДоротея Вирер
Сара Андерссон
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