Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Давидова лидирует, Эльвира Оберг – 2-я, Минккинен – 3-я

Чешка Маркета Давидова возглавила зачет спринтов на Кубке мира по биатлону.

Кубок мира по биатлону-2024/25 Зачет спринтов Женщины После 1 гонки из 7 1. Маркета Давидова (Чехия) – 90 2. Эльвира Оберг (Швеция) – 75 3. Суви Минккинен (Финляндия) – 65 4. Франциска Пройс (Германия) – 55 5. Каролине Кноттен (Норвегия) – 50 6. Юлия Таннхаймер (Германия) – 45 7. Сара Андерссон (Швеция) – 41 8. Лиза Тереза Хаузер (Австрия) – 37 9. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 34 10. Осеан Мишлон (Франция) – 31 11. Доротея Вирер (Италия) – 30 12. Жанна Ришар (Франция) – 29 13. Ханна Оберг (Швеция) – 28 14. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 27