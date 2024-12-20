Анастасия Халили о победе в спринте: «Карим передал мне остаток сил, сказал, чтобы я отдувалась за нас двоих»
Сегодня Анастасия выиграла спринт на этапе Кубка Содружества в Чайковском. Ее супруг Карим Халили ранее занял 26-е место в мужской гонке.
– Как самочувствие?
– Не очень. Это, наверное, самая сложная гонка в сезоне. Я переболела, было тяжело по трассе. Поэтому заставляла себя работать на рубеже. У меня один промах, поэтому сегодня я высоко.
Если сравнивать с Анной Солой, с которой мы бегали в одни ноги в Ханты‑Мансийске, сейчас она с тремя штрафами проигрывает мне 26 секунд. Значит, ходом я проиграла ей около 30 секунд. Для меня это плохо.
– Вы и за Карима тоже бежали, у которого неудачный спринт был?
– Он тоже не очень хорошо чувствовал себя по дистанции, он передал мне остаток сил, сказал, чтобы я отдувалась за нас двоих. Что я и продемонстрировала, – сказала Анастасия.
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