  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Андрей Падин: «Сливко, Шевченко, Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за медали Кубка мира»
2

Андрей Падин: «Сливко, Шевченко, Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за медали Кубка мира»

Андрей Падин назвал российских биатлонисток, способных бороться на Кубке мира.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Виктория Сливко в последних гонках демонстрирует выдающиеся результаты. Она показала достойный лыжный ход, достойную стрелковую составляющую. Конкуренция в стране у нас высокая, и ее результаты в такой конкуренции дорогого стоят. Вика молодец, я ее поздравляю с успешными гонками! Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать выступать так же успешно.

Учитывая нынешнюю форму, Сливко хорошо выступала бы и на Кубке мира. Вика Сливко, Наташа Шевченко, Кристина Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за самые высокие места, за медали этапов Кубка мира и других международных соревнований», – сказал тренер женской сборной России по биатлону Падин.

Также Падин опроверг информацию о том, что у него возникли проблемы со здоровьем. Об этом ранее рассказывала Наталия Шевченко.

«Чувствую себя великолепно, проблем со здоровьем у меня нет. Наталия Шевченко неправильно информирована. Или ее так научили говорить, или просто услышала где-то сплетни. Я жив-здоров. Завтра вылетаю на Кубок Содружества в Чайковский, буду с командой», – заявил Падин.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoАндрей Падин
logoКристина Резцова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoВиктория Сливко
logoНаталия Шевченко (Мекрюкова)
logoКубок Содружества
logoсборная России жен
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Экс-тренера по биатлону в США отстранили после обвинений в сексуальном насилии
114 минут назад
Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Жаклен и Перро – за Францию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию
4034 минуты назадLive
Ирина Казакевич: «Меня радует сегодняшний подиум. На последних отрезках буквально шла, ноги уже еле донесли меня к финишу»
47 минут назад
Наталия Шевченко: «У меня получился «серебряный Ижевск» в этом году. Каждый раз немного не хватало до победы, кроме сегодняшней гонки»
48 минут назад
Сливко о победе в пасьюте: «Такой же вальяжный финиш был в прошлом году на масс‑старте. Сегодня в вакс‑кабине сказала, что надо вспомнить хорошие добрые времена»
259 минут назад
Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба
3сегодня, 11:58
❄️ Кубок мира. Эстафета. Германия победила с Пройс и Фойгт, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Швеция – 3-я с Эльвирой Оберг и Халварссон, Норвегия – 6-я
189сегодня, 11:48
Жаклен о падении в пасьюте: «Со мной по-нормальному не бывает, всегда что-то случается»
5сегодня, 11:09
Кубок России. Общий зачет. Латыпов вышел в лидеры, Цветков – 2-й, Плицев – 3-й
10сегодня, 10:20
Эдуард Латыпов: «Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере»
сегодня, 10:15
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
1сегодня, 12:37
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Германия вышла на 3-е место, Норвегия – 4-я
1сегодня, 12:32
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
10сегодня, 10:25
Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
вчера, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
2вчера, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 12:06
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
213 декабря, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
13 декабря, 15:37
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
13 декабря, 13:27
Рекомендуем