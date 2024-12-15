Андрей Падин: «Сливко, Шевченко, Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за медали Кубка мира»

Андрей Падин назвал российских биатлонисток, способных бороться на Кубке мира.

С весны 2022 года россияне не допускаются до турниров под эгидой Международного союза биатлонистов (IBU).

«Виктория Сливко в последних гонках демонстрирует выдающиеся результаты. Она показала достойный лыжный ход, достойную стрелковую составляющую. Конкуренция в стране у нас высокая, и ее результаты в такой конкуренции дорогого стоят. Вика молодец, я ее поздравляю с успешными гонками! Желаю не останавливаться на достигнутом и продолжать выступать так же успешно.

Учитывая нынешнюю форму, Сливко хорошо выступала бы и на Кубке мира. Вика Сливко, Наташа Шевченко, Кристина Резцова, Настя Халили – вот наша золотая четверка, которая способна сейчас бороться за самые высокие места, за медали этапов Кубка мира и других международных соревнований», – сказал тренер женской сборной России по биатлону Падин .

Также Падин опроверг информацию о том, что у него возникли проблемы со здоровьем. Об этом ранее рассказывала Наталия Шевченко.

«Чувствую себя великолепно, проблем со здоровьем у меня нет. Наталия Шевченко неправильно информирована. Или ее так научили говорить, или просто услышала где-то сплетни. Я жив-здоров. Завтра вылетаю на Кубок Содружества в Чайковский, буду с командой», – заявил Падин.