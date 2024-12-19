Серохвостов об этапе Кубка Содружества в Чайковском: «Побегу здесь, вероятнее всего. Мне легче, но чувствую себя вяленько»
Гонки пройдут с 20 по 22 декабря.
– Как самочувствие?
– Организм дал небольшой сбой. Решил немного отдохнуть. Вроде восстановился. Сейчас такое состояние, как и в Ижевске. Вроде уверен в себе, но я спрошу у тренера и врача, бежать ли. У всех такое бывает. Я побегу здесь, вероятнее всего. Мне легче, но чувствую я себя вяленько.
Как раз спад сейчас и пришел. На тренировках чувствую себя более‑менее хорошо. Тяжести нет, – сказал Даниил Серохвостов.
– Приближается ли к тебе кто‑то из конкурентов с точки зрения скорости на дистанции?
– Конечно. Это все! В спринте и посмотрим.
– Трасса пологая. Это комфортно для тебя?
– Если трасса будет мягкая и заснеженная, и лыжи будут ехать, как на тренировке, мне это будет только на руку. Если я себя буду хорошо чувствовать. Подъемы становятся еще длиннее. И восстановление короткое из‑за спусков с поворотами. Трасса мне на руку именно с такой погодой. Но если будет трасса жесткая, как в Ханты‑Мансийске, и быстрый снег, думаю, это создаст мне сложности.
– Все будут в равных условиях?
– Всем будет легче, чем мне. [Эдуарду] Латыпову, [Антону] Смольскому, [Кариму] Халили. Они мощные, я слабый. Латыпов – 74 кг, а я – 64 кг. Я его сегодня голым видел: просто Аполлон, – добавил биатлонист.
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