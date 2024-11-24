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Эдуард Латыпов: «Из-за того, что не своим темпом шел, допустил ошибки. Четвертый круг я делал как надо»

Эдуард Латыпов назвал свои ошибки в масс-старте на Кубке Содружества по биатлону.

Победу в гонке одержал Даниил Серохвостов, вторым стал Никита Поршнев (+15,3 секунды), третьим – Латыпов (+22,1), допустивший три промаха на стрельбе.

«На третьем круге мы к группе подтянулись быстро, но очень медленно шли вторую часть. И для меня это была ошибка. Очень медленно подошли к стойке, я перевосстановился и настрелял. А когда уже на четвертый рубеж я подошел в своем темпе, натянул – и все получилось. Тут надо более грамотно действовать, потому что не все спортсмены подходят к рубежу в таком быстром темпе.

После ошибок мы с Даниилом догнали группу лидеров, шли плотно с ними. Из-за того, что не своим темпом шел, допустил ошибки. Хотя мы достаточно быстро отыграли. Четвертый круг я делал как надо – дал с самого начала круга, понимал, что надо рисковать: четвертый рубеж – всякое может быть, это биатлон. Залетел на рубеж на всех порах», – сказал Латыпов в эфире «Матч ТВ».

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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logoДаниил Серохвостов
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