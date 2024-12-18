Жюлия Симон: «У Франции очень сильная команда. Нет никого, кто выделялся бы больше остальных»
Жюлия Симон высоко оценила конкуренцию в сборной Франции по биатлону.
«Здорово, что мы втроем (Симон, Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше – Спортс’’) показываем отличные результаты, к тому же есть и другие девушки, которые подталкивают нас и претендуют на наше место.
У нас на самом деле очень сильная команда и, думаю, нет никого, кто выделялся бы больше остальных. Собственно, мы делаем свое дело, просто хотим соревноваться и становиться лучше.
Я смотрю на все это позитивно. Потому что если бы лидером была лишь одна девушка, то ей пришлось бы выдерживать все давление, а нам повезло: если кто-то из нас отходит на второй план – другая может выступить хорошо», – сказала шестикратная чемпионка мира Симон в эфире Eurosport.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Ski-Nordique
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