  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Жюлия Симон: «У Франции очень сильная команда. Нет никого, кто выделялся бы больше остальных»
0

Жюлия Симон: «У Франции очень сильная команда. Нет никого, кто выделялся бы больше остальных»

Жюлия Симон высоко оценила конкуренцию в сборной Франции по биатлону.

«Здорово, что мы втроем (Симон, Лу Жанмонно и Жюстин Брезаз-Буше – Спортс’’) показываем отличные результаты, к тому же есть и другие девушки, которые подталкивают нас и претендуют на наше место.

У нас на самом деле очень сильная команда и, думаю, нет никого, кто выделялся бы больше остальных. Собственно, мы делаем свое дело, просто хотим соревноваться и становиться лучше.

Я смотрю на все это позитивно. Потому что если бы лидером была лишь одна девушка, то ей пришлось бы выдерживать все давление, а нам повезло: если кто-то из нас отходит на второй план – другая может выступить хорошо», – сказала шестикратная чемпионка мира Симон в эфире Eurosport.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Ski-Nordique
logoКубок мира по биатлону
logoЖюлия Симон
logoсборная Франции жен
logoЛу Жанмонно
logoЖюстин Брезаз-Буше
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Материалы по теме
Жаклен, Фийон-Майе, Перро, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
416 декабря, 14:13
Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба
415 декабря, 11:58
❄️ Кубок мира. Эстафета. Германия победила с Пройс и Фойгт, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Швеция – 3-я с Эльвирой Оберг и Халварссон, Норвегия – 6-я
18915 декабря, 11:48
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Кубок Содружества. Пролог. Резцова, Миронова, Плицев, Иродов и Сидоров пробегут лыжный спринт
10 минут назад
Шашилов опроверг информацию о конфликте с Падиным: «Никаких проблем нет, он по‑прежнему трудится в штабе»
1сегодня, 05:17
Расписание трансляций третьего этапа Кубка Содружества по биатлону в Чайковском
2сегодня, 05:00
Расписание трансляций третьего этапа Кубка мира по биатлону в Анси
3сегодня, 04:56
Расписание третьего этапа Кубка IBU в Обертиллиахе
2сегодня, 04:50
Эльвира Оберг, Халварссон, Магнуссон, Скоттхайм, Самуэльссон, Понсилуома вошли в состав сборной Швеции на этап Кубка мира в Анси
вчера, 20:45
Ксения Воробей о переходе из России в Беларусь: «Последние годы я тренировалась в региональной команде, на условия нельзя было жаловаться. Но сборная – это другой уровень»
2вчера, 12:20
«Занимаемся выбором участка. Строить стадион для волков, кабанов и местной деревни бессмысленно». Глава «Технониколя» о проекте арены в Нижегородской области
4вчера, 12:05
Дмитрий Губерниев: «У Сливко тренера убрали, произошел какой-то конфликт или инцидент. А она молчит – я ее понимаю, но спортсменам уже хочется пожелать самостоятельности»
13вчера, 11:15
Глава «Технониколя» о расходах на организацию «Гонки чемпионов»: «Порядка 50 млн руб. Основная часть – подготовка стадиона, развлекательная программа для зрителей»
4вчера, 07:45
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок наций. Норвегия продолжает лидировать, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
215 декабря, 15:17
Кубок мира. Зачет эстафет. Франция продолжает лидировать, Норвегия – 2-я, Швеция – 3-я
15 декабря, 15:15
Кубок наций (жен). Франция продолжает лидировать, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
115 декабря, 12:37
Кубок мира. Зачет эстафет (жен). Швеция продолжает лидировать, Франция – 2-я, Германия вышла на 3-е место, Норвегия – 4-я
115 декабря, 12:32
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
1015 декабря, 10:25
Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
14 декабря, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
14 декабря, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
214 декабря, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
14 декабря, 12:06
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
13 декабря, 15:37
Рекомендуем