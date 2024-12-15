Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба
Кубок мира по биатлону-2024/25
2-й этап
Хохфильцен, Австрия
Эстафета, женщины
Лыжный ход
1-й этап
1. Жюлия Симон (Франция) – 17.23,0
2. Наталия Сидорович (Польша) – 0,7
3. Суви Минккинен (Финляндия) – 5,2
4. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,3
5. Анна Магнуссон (Швеция) – 5,4
6. Джессика Йислова (Чехия) – 12,3...
11. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 21,0
2-й этап
1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 16.25,5
2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 21,3
3. Люция Харватова (Чехия) – 23,7
4. Милена Тодорова (Болгария) – 27,2
5. Камила Жук (Польша) – 27,9
6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,7...
10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 50,9
3-й этап
1. Анамария Лампич (Словения) – 16.16,9
2. Софи Шово (Франция) – 28,6
3. Селина Гротиан (Германия) – 44,9
4. Гру Рандбю (Норвегия) – 45,6
5. Люсинда Андерсон (США) – 49,9
6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 54,1
7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.04,5
4-й этап
1. Эльвира Оберг (Швеция) – 16.20,0
2. Йоанна Якела (Польша) – 3,9
3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 5,1
4. Франциска Пройс (Германия) – 6,8
5. Лу Жанмонно (Франция) – 18,9
6. Соня Лейнамо (Финляндия) – 29,5
Общее время лыжного хода
1. Франция – 1:07.12,9
2. Германия – 30,8
3. Польша – 50,3
4. Норвегия – 1.07,9
5. Швеция – 1.13,3
6. Чехия – 1.53,5
7. Италия – 1.56,9
8. Финляндия – 2.16,9
Скорострельность
1. Германия – 4.08,4 (0+4)
2. Украина – 4.15,0 (0+5)
3. Швеция – 4.28,4 (1+6)
4. Словения – 4.35,2 (0+6)
5. Швейцария – 4.41,9 (1+10)
6. Австрия – 4.56,5 (1+9)...
11. Франция – 5.27,7 (1+13)...
13. Норвегия – 5.50,3 (2+11)
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