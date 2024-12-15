  • Спортс
  • Биатлон
  • Новости
  • Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба
2

Кубок мира. Эстафета. Симон, Брезаз-Буше, Лампич и Эльвира Оберг были быстрейшими на этапах, у Франции лучший общий ход, у Германии – стрельба

Франция показала лучший лыжный ход в биатлонной эстафете на КМ в Хохфильцене.

Кубок мира по биатлону-2024/25

2-й этап

Хохфильцен, Австрия

Эстафета, женщины

Лыжный ход

1-й этап

1. Жюлия Симон (Франция) – 17.23,0

2. Наталия Сидорович (Польша) – 0,7

3. Суви Минккинен (Финляндия) – 5,2

4. Ванесса Фойгт (Германия) – 5,3

5. Анна Магнуссон (Швеция) – 5,4

6. Джессика Йислова (Чехия) – 12,3...

11. Юни Арнеклейв (Норвегия) – 21,0

2-й этап

1. Жюстин Брезаз-Буше (Франция) – 16.25,5

2. Юлия Таннхаймер (Германия) – 21,3

3. Люция Харватова (Чехия) – 23,7

4. Милена Тодорова (Болгария) – 27,2

5. Камила Жук (Польша) – 27,9

6. Каролине Кноттен (Норвегия) – 43,7...

10. Анна-Карин Хейденберг (Швеция) – 50,9

3-й этап

1. Анамария Лампич (Словения) – 16.16,9

2. Софи Шово (Франция) – 28,6

3. Селина Гротиан (Германия) – 44,9

4. Гру Рандбю (Норвегия) – 45,6

5. Люсинда Андерсон (США) – 49,9

6. Лена Хекки-Гросс (Швейцария) – 54,1

7. Элла Халварссон (Швеция) – 1.04,5

4-й этап

1. Эльвира Оберг (Швеция) – 16.20,0

2. Йоанна Якела (Польша) – 3,9

3. Марен Киркеэйде (Норвегия) – 5,1

4. Франциска Пройс (Германия) – 6,8

5. Лу Жанмонно (Франция) – 18,9

6. Соня Лейнамо (Финляндия) – 29,5

Общее время лыжного хода

1. Франция – 1:07.12,9

2. Германия – 30,8

3. Польша – 50,3

4. Норвегия – 1.07,9

5. Швеция – 1.13,3

6. Чехия – 1.53,5

7. Италия – 1.56,9

8. Финляндия – 2.16,9

Скорострельность

1. Германия – 4.08,4 (0+4)

2. Украина – 4.15,0 (0+5)

3. Швеция – 4.28,4 (1+6)

4. Словения – 4.35,2 (0+6)

5. Швейцария – 4.41,9 (1+10)

6. Австрия – 4.56,5 (1+9)...

11. Франция – 5.27,7 (1+13)...

13. Норвегия – 5.50,3 (2+11)

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Спортс’‘
logoКубок мира по биатлону
logoХохфильцен
эстафета (жен)
logoсборная Франции жен
logoсборная Германии жен
logoЮни Арнеклейв
logoВанесса Фойгт
logoАнна Магнуссон
logoсборная Швеции жен
logoсборная Польши жен
logoСуви Минккинен
logoДжессика Йислова
logoНаталия Сидорович (Томашевска)
logoсборная Норвегии жен
logoсборная Чехии жен
logoЖюлия Симон
logoсборная Финляндии жен
logoХанна Аухенталлер
logoЮлия Таннхаймер
logoЛюция Харватова
logoКамила Жук
logoСамуэла Комола
logoКаролине Кноттен
logoсборная Болгарии жен
logoМилена Тодорова
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoАнна-Карин Хейденберг
Люсинда Андерсон
logoЛена Хекки-Гросс
logoЭлла Халварссон
logoГру Рандбю
logoСофи Шово
logoсборная Словении жен
logoСелина Гротиан
logoАнамария Лампич
logoсборная Украины жен
logoсборная Австрии жен
Соня Лейнамо
Йоанна Якела
logoМарен Киркеэйде
logoФранциска Пройс
logoЛу Жанмонно
Читайте новости биатлона в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
❄️ Кубок мира. Эстафета. Германия победила с Пройс и Фойгт, Франция – 2-я с Жанмонно и Симон, Швеция – 3-я с Эльвирой Оберг и Халварссон, Норвегия – 6-я
18030 минут назад
Жаклен о падении в пасьюте: «Со мной по-нормальному не бывает, всегда что-то случается»
1сегодня, 11:09
Кубок России. Общий зачет. Латыпов вышел в лидеры, Цветков – 2-й, Плицев – 3-й
10сегодня, 10:20
Эдуард Латыпов: «Пока нет той скорости, приходится терпеть и заставлять себя. Борюсь с самим собой по крайней мере»
сегодня, 10:15
❄️ Кубок России. Гонка преследования. Сливко победила, Наталия Шевченко – 2-я, Казакевич – 3-я, Резцова – 4-я
149сегодня, 09:43
❄️ Кубок России. Гонка преследования. Латыпов победил, Цветков – 2-й, Каюмов – 3-й
116сегодня, 07:40
Кубок мира. Эстафета. Йоханнес Бо и Лагрейд выступят за Норвегию, Жаклен и Перро – за Францию, Самуэльссон и Понсилуома – за Швецию
22сегодня, 06:00
Ханна Оберг пропустит этап Кубка мира в Анси: «Я не в той форме, в какой хотела бы быть»
вчера, 20:39
Васильев о спринте на Кубке России: «Отсутствие Серохвостова удивило и разочаровало. Надо правильно расставлять приоритеты»
5вчера, 16:54
Дмитрий Васильев: «Если представить, что мы можем выступать на этапах Кубка мира, в десятке было бы несколько наших ребят»
14вчера, 16:41
Ко всем новостям
Последние новости
Кубок России. Общий зачет. Наталия Шевченко продолжает лидировать, Сливко – 2-я, Дербушева – 3-я
10сегодня, 10:25
Александр Корнев: «Тяжело сказать, что мне мешает успешно выступать на соревнованиях. Улучшил бы оба качества – стрельбу и ход»
вчера, 16:09
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Йоханнес Бо лидирует, Жаклен – 2-й, Лагрейд – 3-й
вчера, 14:48
Дмитрий Васильев: «Впору задуматься СБР о том, чтобы перенять опыт Федерации Московской области. Кропотливая работа Нуждова и его команды дает плоды»
2вчера, 12:36
Кубок мира. Зачет гонок преследования. Жанмонно лидирует, Фойгт – 2-я, Пройс – 3-я
вчера, 12:06
Кубок наций. Норвегия вышла на первое место, Франция – 2-я, Швеция – 3-я
213 декабря, 15:46
Кубок мира. Зачет спринтов. Йоханнес Бо вышел в лидеры, Самуэльссон – 2-й, Жаклен – 3-й
13 декабря, 15:37
Кубок наций (жен). Франция вышла на первое место, Швеция – 2-я, Германия – 3-я
13 декабря, 13:29
Кубок мира. Зачет спринтов (жен). Пройс лидирует, Давидова – 2-я, Кноттен – 3-я
13 декабря, 13:27
Метеля о том, что у нее пошла кровь из носа во время гонки: «Предполагаю, это давление. Сейчас чувствую себя хорошо, ничего не беспокоит»
212 декабря, 12:07
Рекомендуем