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Жаклен, Фийон-Майе, Перро, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Жаклен, Перро и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Анси.

Гонки пройдут с 19 по 22 декабря. Жилонн Гигонна, занимавшая седьмую квоту у француженок, не включена в состав команды.

Сборная Франции

Мужчины

Фабьен Клод

Кентен Фийон-Майе

Эмильен Жаклен

Эрик Перро

Эмильен Клод

Антонин Гигонна

Женщины

Жюстин Брезаз-Буше

Софи Шово

Лу Жанмонно

Осеан Мишлон

Жанна Ришар

Жюлия Симон

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nordic Magazine
logoЛу Жанмонно
logoСофи Шово
logoАнтонин Гигонна
logoЭрик Перро
logoсборная Франции
logoЖанна Ришар
logoОсеан Мишлон
logoЭмильен Жаклен
logoФабьен Клод
logoАнси
logoКубок мира по биатлону
logoЖюлия Симон
logoЭмильен Клод
logoКентен Фийон-Майе
logoсборная Франции жен
logoЖюстин Брезаз-Буше
logoЖилонн Гигонна
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