Жаклен, Фийон-Майе, Перро, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси

Жаклен, Перро и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Анси.

Гонки пройдут с 19 по 22 декабря. Жилонн Гигонна, занимавшая седьмую квоту у француженок, не включена в состав команды. Сборная Франции Мужчины Фабьен Клод Кентен Фийон-Майе Эмильен Жаклен Эрик Перро Эмильен Клод Антонин Гигонна Женщины Жюстин Брезаз-Буше Софи Шово Лу Жанмонно Осеан Мишлон Жанна Ришар Жюлия Симон