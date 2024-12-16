Жаклен, Фийон-Майе, Перро, Жанмонно, Симон, Брезаз-Буше вошли в состав сборной Франции на этап Кубка мира в Анси
Жаклен, Перро и Фийон-Майе выступят за Францию на этапе Кубка мира в Анси.
Гонки пройдут с 19 по 22 декабря. Жилонн Гигонна, занимавшая седьмую квоту у француженок, не включена в состав команды.
Сборная Франции
Мужчины
Фабьен Клод
Кентен Фийон-Майе
Эмильен Жаклен
Эрик Перро
Эмильен Клод
Антонин Гигонна
Женщины
Жюстин Брезаз-Буше
Софи Шово
Лу Жанмонно
Осеан Мишлон
Жанна Ришар
Жюлия Симон
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Nordic Magazine
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